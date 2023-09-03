مجانا.. فتح برج مأخذ سور مجري العيون للزيارة لمدة 5 أيام

قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار فتح برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري مجانًا للزيارة، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023، يأتي ذلك بمناسبة افتتاحه، منذ أيام، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.

جاء هذا القرار لتشجيع زيارة هذا الموقع الأثري والتعريف به وبتجربته السياحية المتميزة.

تاريخه

ويرجع تاريخ إنشاء مأخذ سور مجرى العيون إلى الناصر صلاح الدين الأيوبي، حيث كان الهدف من بنائه هو تزويد قلعة صلاح الدين الأيوبي بالماء، ثم جددها السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجديدًا كاملًا سنة 1312، وأقام لها السلطان الغوري خلال فترة حكمه مأخذًا للمياه به ست سواقي بالقرب من مسجد السيدة عائشة.

ولم يتبق من القناطر العتيقة التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي شيء سوى بقايا قليلة في بداية المجرى من ناحية القلعة المواجهة لمسجد السيدة عائشة.

وقد أعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون بناءها كاملة على مرحلتين، أنشأ خلالهما أربع سواقٍ على النيل بفم الخليج لرفع الماء من خليج صغير عند حائط الرصد الذي يعرف اليوم باسم إسطبل عنتر تجاه مسجد أثر النبي.

وتتكون عمارة هذه القناطر من سور ضخم يمتد من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة، بعدما كان قديمًا حتى القلعة، وقد بُنى هذا السور من الحجر النحيت وتجرى عليه مجراه فوق مجموعة ضخمة من القناطر (العقود) المدببة كانت تنتهي بصب المياه في مجموعة من الآبار الضخمة داخل القلعة.

وفي عصر السلطان الغوري، أقيم لهذه القناطر مأخذ مياه آخر به ست سواقٍ بالقرب من السيدة نفيسة لتقوية تيار المياه الواصلة منها إلى آبار القلعة، وكان الهدف من إنشائها هو تزويد قلعة صلاح الدين الأيوبي بالماء.

وخلال العصر العثماني شهدت سقاية فم الخليج (مجرى العيون) عددًا من الإصلاحات بها، كما استخدمت الحملة الفرنسية بعض أجزائها كحصن حربي للمراقبة، وجعلت فيها فتحات كبيرة لمدافعها، ثم قام محمد على باشا بإنشاء تفريعة لتصل المياه إلى قبة الإمام الشافعي ومدفن العائلة المالكة.