لماذا تصدر اسم مسجد السيدة عائشة محركات البحث على جوجل؟

تصدر اسم مسجد السيدة عائشة محركات البحث على جوجل، وذلك بعدما تم تحريف اسم المسجد على بحث جوجل وتم وضع بعض الكلمات المسيئة بعده على خانة السيرش فى جوجل، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى عمل حملة من أجل إصلاحه على جوجل.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة من أجل حذف إحدى الألفاظ المسيئة التي تمت إضافتها بجوار اسم السيدة عائشة النبوية رضي الله عنها، ويظهر اللفظ المسيئ عند البحث عن مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، دون معرفة من قام بذلك أو الغرض من هذا الفعل المشين.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه لم تكن المرة الأولى ففى شهر أكتوبر لعام 2022 تكررت هذه الحركة وتم وضع نفس اللفظ المسيئ إلى جوار اسم السيدة عائشة، غير أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تمكنوا من حذفه.

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعمل حملة لتعديل الاسم على جوجل واتباع بعض الخطوات التى تجعلهم يعملون على تعديل اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل والخطوات كالتالى

١ - ابحث باسم ( مسجد السيدة عائشة )

٢ - اضغط على الثلاث نقط بجوار الاسم

٣ - اضغط (اقتراح تعديل) وعدل الاسم واحذف الكلمة واكتب (رضي الله عنها) زوجت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم اضغط إرسال

جدير بالذكر مسجد السيدة عائشة هو مسجد موجود بشارع السيدة عائشة بالقاهرة، وقد سُمي بهذا الاسم نسبةً إلى السيدة عائشة

وظلّ قبر السيدة عائشة حتى القرن السادس الهجري مزارا بسيطا يتكون من حجرة مربعة تعلوها قبه ترتكز على حطتين - صفين- من المقرنصات، أما في العصر الأيوبي فقد أنشئ بجوار القبة مدرسة وذلك أنه عندما أحاط صلاح الدين الأيوبي عواصم مصر الإسلامية الأربع، الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة بسور واحد حتى يحصن البلاد من هجمات الصلبيين، ففصل هذا السور قبة السيدة عائشة عن باقي القرافة فرأى صلاح الدين، أن يقيم بجانب القبة مدرسة، كما أنه فتح في السور بابا سماه باب السيدة عائشة وهو المعروف بباب القرافة.