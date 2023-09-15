الجمعة 15 سبتمبر 2023
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الدين لله

المفتى: الصحابة غيروا فتاوى كانت موجودة في عهد رسول الله (فيديو)

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك فتاوى أقرها سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرها الصحابة رضوان الله عليهم، من بعده، وفق المنهج الواضح الذى تعلموه من سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

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وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على قناة الناس فضائية، اليوم الجمعة: "فى وقت سيدنا رسول الله كان هناك اصحاب مهن مثلا الخياط فيتفق مع المصنع له، على مواصفات ومواد خام معينة، فكان المصنوع له بيسلم المادة الخام القماش،  للصانع فى وقت رسول الله، فبحثوا فى الفقه عن يد  صانع المادة الخام واعتبروه ووصفوه أمانة، حتى يشجعوا الصناعة".

واستكمل الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية: "واتفقوا فى عهد رسول الله على انه لو تلف القماش اللى هو أمانة، دون تدخل له، فلا على الصانع شيء، فبعد رسول الله انتشرت ظاهرة تلف المادة الخام، فاتفقوا على تغيير وصف اليد، واعتبروا المادة الخام عنده مضمونة بضمانات معينة، حتى يحموا المجتمع من هذه الظاهرة ".


وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى اقرها سيدنا النبى المنهج الواضح للفتوى حكاية مفتي الديار المصرية

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