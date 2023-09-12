المفتى ينعى ضحايا العاصفة دانيال: رحمهم الله وأنزلهم منازل الأبرار

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا العاصفة "دانيال" بليبيا الشقيقة والتي خلفت وراءها مئات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الليبي الشقيق.

وتوجَّه مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الثلاثاء بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق، في ضحايا العاصفة "دانيال"، معربًا عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يرحم الضحايا وينزلهم منازل الأبرار، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل.

وتضرّع المفتي بخالص الدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ الله تعالى أوطاننا وبلادنا والعالم أجمع من كل مكروه وشرِّ.

الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم مساعدات عاجلة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه القوات المسلحة بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

كما خصصت وزارة الأوقاف المصرية، 30 مليون جنيه من مواردها الذاتية للإسهام في المساعدات التي تقدمها الدولة المصرية، بواقع 10 ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة ليبيا جراء الإعصار القاسي الذي ضرب بعض مناطقها، وكذلك 10 ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة المغرب جراء الزلزال الذي ضرب بعض مناطقها، و10 ملايين جنيه لدولة سلوفينيا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة.