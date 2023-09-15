"مستقبل وطن" بأسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم (صور)

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البداري، التابع لمحافظة أسيوط، حفظة القرآن الكريم، الفائزين بالمسابقة التي ينظمها الحزب للعام الرابع على التوالي بكافة مراكز المحافظة.

تأتي المسابقات القرآنية، انطلاقا من دور الحزب في المشاركة المجتمعية والخدمية للمواطنين وتشجيعه النشء الجديد على حفظ كتاب الله، كونه نور العقول والقلوب.

جاء ذلك بحضور هاني سلطان، أمين تنمية الموارد والخدمات المجتمعية بالمحافظة، والمهندس هشام أبو ضيف حمودة، أمين الحزب بالبداري، والدكتور ياسر جامع، أمين التنظيم، وحسام ثابت، أمين مساعد الحزب، وفضيلة الشيخ علي مهران، مدير إدارة الأوقاف بالبداري، وأعضاء الأمانات النوعية بالمركز، وأعضاء هيئة المكتب بالبداري.

يذكر أن أمانة الموارد والخدمات المجتمعية، بحزب «مستقبل وطن»، بالاشتراك مع أمانات العلاقات العامة وقطاع الأعمال والنقل والمواصلات والشئون البرلمانية، نظمت للعام الرابع على التوالي حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بالبداري.

أمانة الشئون القانونية بأسيوط تناقش خطة عملها خلال المرحلة المقبلة

فيما عقدت أمانة الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن اليوم اجتماعها التنظيمي برئاسة النائب الدكتور ناصر عثمان حيث ناقشت التزامات الأمانة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النائب الدكتور ناصر عثمان خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتكليفات الواردة من الأمانة المركزية للحزب وأهمية المشاركة على أرض الواقع أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل إيجابى استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة خاصة بعد دعم الحزب لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة استكمالا لمسيرة التنمية والاستقرار التى بدأها مع توليه حكم مصر.

وفي نهاية الاجتماع أكد الحاضرون على ضرورة تكاتف كافة الجهود من اجل تحقيق ونجاح كافة الاستحقاقات خلال المرحلة المقبلة من أجل حزبنا العريق ومصرنا الحبيبة.

مستقبل وطن ساحل سليم يفتتح معرض أهلا مدارس لبيع الزى المدرسى بأسعار مخفضة

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بساحل سليم، برئاسة عمرو جمال امين الحزب بساحل سليم معرض «أهلاً مدارس»، ومقره بجوار مدرسة ساحل سليم الثانوية الزراعية، وبحضور اعضاء هيئة المكتب .يأتى ذلك ضمن الخدمات التى يقدمها الحزب للمواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد حيث يضم المعرض أقسام لبيع الملابس والشنط بأسعار مخفضة، وذلك تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي .

ويوفر المعرض، المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة ، من الزي المدرسي وغيرها.

وأوضح عمرو جمال ، أن تخفيضات المعرض تصل مابين ٢٥ الى ٣٠%، على المنتجات ، استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد، مشيدًا بالدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، من خلال توفير جميع المستلزمات والزي المدرسي للطلاب بجميع مراحل التعليم المختلفة، وإتاحتها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، يأتى ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية لرفع الأعباء عن كاهل محدودى الدخل.

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