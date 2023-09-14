مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية عن المبادرات الصحية الرئاسية بمركز بلاط

نظمت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمركز بلاط، ندوة تثقيفية عن المبادرات الصحية الرئاسية التي ترعاها الدولة وذلك بمركز شباب تنيدة.

وقال الدكتور صلاح محمد علي أمين الصحة والسكان بمركز بلاط، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، إن الحزب نظم ندوة تثقيفية عن المبادرات الصحية الرئاسية في قطاع الصحة التي ترعاها الدولة وذلك بمركز شباب عنيدة.

حاضر فيها أماني سعد محمد المثقف الصحي بالإدارة الصحية ببلاط، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية ببلاط.

100 مليون صحة قضت على الأمراض المزمنة

حيث تحدثت أماني، عن المبادرات الصحية وحملة الـ 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي والمبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل والأسرة وغيرها من التحركات والحملات القومية والقوافل الطبية التي قضت على الأمراض المزمنة وعكست حجم الوعي والاهتمام من جانب القيادة السياسية بصحة الإنسان وتوفير سبل الرعاية الطبية والسليمة له.

وفي نهاية الندوة، أكد الحضور تأييدهم التام هم وأسرهم وعائلاتهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح وجاهزيتهم ووقوفهم خلف الحزب والدولة مُستعرضين الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسية.

دور المرأة ومكانتها في المجتمع

كما أكدوا جميعا الدور الكبير الذي يقوم به الحزب والحراك الذي يشهده خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الدور التي تقوم به المرأة ومكانتها في المجتمع مؤكدين ببذل أقصى درجات الجهد والتحلي بأكبر قدر من المسؤولية، في حشد المواطنين أمام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية.

كما قدم الحاضرون الشكر والتقدير لقيادات مستقبل وطن على الخدمات الصحية والمجهودات التي يقدمها للمواطنين جميعا وحرص مستقبل وطن على التواجد على أرض الواقع والتفاعل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وتقديم الخدمات لهم وتأكد مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل.