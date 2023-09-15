"مستقبل وطن" يفتتح معرض اليوم الواحد للأدوات المدرسية والسلع الغذائية

نظمت الوحدة الحزبية بحي البساتين بحزب مستقبل وطن بقيادة دكتور علي إبراهيم، أمين الوحدة مبادرة اليوم الواحد للمواطنين بحي البستان بمدينة الخارجة.

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وإيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين وتوفير الاحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة للأسر الأكثر احتياجًا، وبحضور النائب جمال آدم أمين المحافظة لحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد والنائب عبد الحميد منصور أمين الحزب بمركز الخارجة و بدعم المبادرة من قبل محمد ناصر الأمين المساعد، وأسامة ثابت.

إقبال من المواطنين على المبادرات

وشهدت المبادرة إقبالاً ملحوظاً من المواطنين بحى البستان الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب والجهات المعنية في توفير السلع الغذائية والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل، كما وجه الحاضرين رسالة تأييد وحب للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة العمل والتنمية على أرض مصر.

حضر الفعالية عبد العال أمين الشئون البرلمانية بأمانة المحافظة، محمود مسلم أمين التنظيم، محمد شوقى أمين تنمية الموارد، أشرف عبد الودود أمين الإعلام بأمانة مركز الخارجة، وعدد من أعضاء الوحدة الحزبية بحي البساتين.

قافلة بيطرية مجانية بمركز بلاط

كما نظمت أمانة العمال والفلاحين بأمانة الحزب بمركز بلاط، قافلة طبية بيطرية مجانية وذلك بقرية "الخلفاء بئر 7" التابعة للمركز.

وأكد أيمن إبراهيم أبو العيون، أمين أمانة العمال والفلاحين بمركز بلاط، تنفيذ القافلة البيطرية المجانية بقرية الخلفاء بئر 7 ضمن برنامج القوافل البيطرية العلاجية بمركز ومدينة بلاط بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد والإدارة البيطرية ببلاط حيث جرى الكشف والعلاج بالمجان وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها مستقبل وطن للمواطنين.

وأشار كمال عبد اللطيف محمد، أمين أمانة مركز بلاط، إلى تنفيذ إرشادات للمواطنين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة وذلك حفاظًا عليها، فيما قدم المواطنين الشكر والتقدير لقيادات مستقبل وطن علي الخدمات الصحية البيطرية المجانية والمجهودات التي يقدمها للمواطنين جميعًا وحرص مستقبل وطن علي التواجد على أرض الواقع والتفاعل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وتقديم الخدمات لهم.