الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين مستقبل وطن بالداخلة: ندعم الرئيس لفترة جديدة لأنه سند لكل المصريين

أمين حزب مستقبل وطن
أمين حزب مستقبل وطن بالداخلة النائب محمد علي عبد الغني

قال النائب محمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب "مستقبل وطن" بمركز الداخلة في الوادي الجديد، إن الحزب بكافة أعضائه يدعم ويؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة مقبلة في الانتخابات الرئاسية من أجل الاستقرار ومن أجل البناء والتنمية 

وأضاف "عبدالغني" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كافة المجالات، من بنية تحتية وشق طرق عرضية وإقامة مشروعات عملاقة والتوسع الزراعي في الأراضي الزراعية والمبادرات الطبية والمجانية التي مرت على كل قرى ونجوع محافظات مصر.

مستقبل وطن يدعم المواطنين من خلال المبادرات المجانية 

وأوضح "عبدالغني" أن الحزب يعمل على قدم وساق ويسعى لتحقيق التوازن بين المواطنين من خلال تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار السلع الغذائية والمستلزمات والملابس المدرسية، وتخفيض أسعار اللحوم من خلال المبادرات اليومية التي ينفذها حزب مستقبل وطن، من خلال المنافذ الثابتة أو المتحركة، والمبادرات الطبية المجانية للكشف عن الأمراض المزمنة، وكذلك تنفيذ مجموعات تقوية مجانية لجميع طلاب المراحل التعليمية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، والمبادرات الرياضية من خلال تنفيذ دورات لكرة القدم والطائرة، وبعض الألعاب الأخرى والمبادرات الدينية ومبادرات ودورات وورش عمل لتأهيل ودعم المرأة المصرية.

النائب محمد علي عبد الغني 

الدولة المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح نحو التنمية والبناء

وأكد أمين حزب "مستقبل وطن" بالداخلة، أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو التنمية والبناء، نتيجة جهود متراكمة على مدار 10 سنوات ماضية، تم البناء عليها وتهيئة الأجواء العامة من خلال بنية تحتية وبنية تشريعية وإصلاحات اقتصادية، وسط إشادات دولية بالاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات.

وأضاف أن كافة المزارعين والفلاحين والشباب بالوادي الجديد حريصون على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، ويطمحون في استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس الدولة المصرية لدوره الكبير في تطوير الزراعة حول مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المحاصيل الزراعية, بما يليق بمكانة مصر الزراعية على مر العصور.

 

أمين حزب مستقبل وطن الوادي الجديد يدعمون ويؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة مقبله من أجل الإستقرار من أجل البناء والتنمية مشروعات عملاقة الدولة المصرية الإتجاه الصحيح

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