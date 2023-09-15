الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية استهدفت المرور على أعمال النظافة والإشغالات بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور المرورية، بالإضافة إلى المرور على أنفاق مدينة الخصوص للتوجيه بنظافتها.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أنفاق مدينة الخصوص أسفل الطريق الدائري (نفق الرشاح - نفق الأمير) ووجه بالعمل على نظافتهم وإزالة جميع تراكمات القمامة ورفع كافة الإشغالات الموجودة بها، مؤكدًا على التنسيق مع هيئة الطرق والكباري لرصف تلك الأنفاق للعمل على تيسير الحركة المرورية بالمنطقة وتمهيدها أمام حركة المرور والمشاة. 

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص موجها بالعمل على نظافة المحور أولًا بأول ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق.

وتابع المحافظ جولته بمتابعة أعمال النظافة بشوارع 15 مايو وشارع 135، وأحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة وأعمال رفع المتولد اليومي من القمامة بنقط التجميع موجها بالعمل على منع الإشغالات أمام المحال التجارية، مؤكدًا على اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري لكافة مدن المحافظة ولعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، لافتاً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً للقضاء على ظاهرتي الإشغالات والقمامة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطني القليوبية.

وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة عمل دوريات بالتناوب بين العاملين لمنع عودة الباعة الجائلين وافتراشهم الطرقات وإعاقة حركة المرور، علاوة على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية والمارة، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في رفع التراكمات أولا بأول سواء من الشوارع أو من المحطة الوسيطة وتفعيل وحدات المتابعة لرصد أي مخالفات وإلزام المواطنين بالاشتراك مع متعهدي جمع القمامة لمنع ظاهرة إلقاء القمامة بالشوارع وظاهرة النباشين. 

محافظ القليوبية النظافة والاشغالات الخصوص وشبرا النظافه العامة رفع الإشغالات

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