الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد الصوب الزراعية بمناسبة عيد الفلاح

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد الصوب الزراعية بمناسبة عيد الفلاح

هنأ عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المزارعين على مستوى المحافظة  بمناسبة عيد الفلاح المصري الـ 71 والذي يتم الاحتفال به في التاسع من سبتمبر من كل عام جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ١٤ صوبة زراعية لإنتاج شتلات الخضار على مساحة فدان ونص وثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة بطاقة ٥٠٠ طن، وتفقد معمل تفريخ به عدد ٣ ماكينات تفريخ بطاقة إنتاجية تقدر ب ١٨٠ ألف كتكوت بمدينة بنها، وذلك وسط فرحة الفلاحين والمزارعين. https://www.dostor.org/4495021

واستهل الهجان بتفقد مشروع الصوب الزراعية بحوض أبو تراب بقرية شبلنجة بمركز ومدينة بنها الذي يضم عدد ١٤ صوبة لإنتاج الخضروات بأنواعها (فلفل بلدي -كرنب - قرنبيط - وخس - وباذنجان رومي) وفي إطار استراتيجية تطوير صناعة الدواجن، قام بتفقد معمل تفريخ به عدد ٣ ماكينات تفريخ بطاقه إنتاجية تقدر ب ١٨٠ ألف كتكوت / شهر  بهدف ضمان توفير كتاكيت تسمين ذات جودة عالية للسوق المحلي، وخلال الجولة تفقد ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة بطاقة ٥٠٠ طن، كما تفقد المحافظ صوب زراعية لزراعة ( المانجو و الكوسة والخيار ) على مساحه ١٢فدان بحوض الدابه والباشا بمنشاه بنها.

ووجه محافظ القليوبية بضرورة تعميم تجربة زراعات الصوب والاستفادة من المدارس الزراعية، وعمل ورش عمل وحملات توعوية لرفع وعي المزارعين بأهمية استخدام هذه الصوب، التي توفر في استخدام المياه، وتعطي إنتاجية مضاعفة، ويتم فيها زراعة المحاصيل في غير أوقاتها لإسهامها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ، بالإضافة إلى توفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.

أضاف الهجان أن الدولة تبذل كل جهد من خلال تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 ، إلى دمج الفلاح في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتحسين مستوى المعيشة له، وزيادة الإنتاجية الزراعية وسهولة تسويق المنتجات.

أوضح المحافظ أن فلاحي مصر حريصون كل الحرص على دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وهو ما ظهر جليا في حركة النمو التي حققها ذلك القطاع وهو ما شهدت به المؤسسات الاقتصادية الدولية.

عيد الفلاح محافظ القليوبية مدينة بنها الصوب الزراعية فلاحي مصر

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