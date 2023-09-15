الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف بورسعيد تُسلم التضامن 2000 شنطة لتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن تسليم مديرية التضامن الاجتماعي عدد 2000 شنطة غذائية، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، في ضوء توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ جمال عواد أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أصدر توجيهات لجنة من الحكومة، والأوقاف، والتضامن، والأحياء، والمجتمع المدني، وذلك للإشراف على توزيع الـ2000 شنطة، وحتى تصل إلى مستحقيها.

وأوضح الشيخ جمال عواد أن أعمال التوزيع تستهدف الأسر الأولى بالرعاية في كافة مناطق محافظة بورسعيد وأحيائها، وكشف أن أعمال التوزيع تتم تحت رعاية اللجنة المشكلة، وتهدف الوصول إلى الأسر التي تستحق، وذلك في إطار جهود رفع العبء عن كاهل المواطن.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريحات سابقة، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أكد الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف،  على أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجاً، مثمناً الدور الرائد لوزارة الأوقاف في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين وتقديم أوجه الرعاية لتلك الفئات.

IMG-20230915-WA0097
IMG-20230915-WA0097
IMG-20230915-WA0096
IMG-20230915-WA0096
مديرية الأوقاف مديريه التضامن المجتمع المدنى محافظة بورسعيد الأسر الأولى بالرعايا

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات لـ"الدستور": تنمية الصعيد ضمن أولوياتنا.. وتكليف رئاسى برفع البنية التحتية للمنازل

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

كولر يطالب لاعبى الأهلى بالحذر من الهفوات الدفاعية فى مباراة اتحاد العاصمة

اقتلع العمارات وبلغ ارتفاعه 45 مترًا.. لحظة ضرب الفيضان سد درنة (صور)

قضت على العشوائيات.. مشروعات كبرى للإسكان فى المنيا منذ 2014 (فيديو)

الاتحاد الأوروبى: ليبيا تواجه كارثة غير مسبوقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة