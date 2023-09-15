أوقاف بورسعيد تُسلم التضامن 2000 شنطة لتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية

أعلن الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن تسليم مديرية التضامن الاجتماعي عدد 2000 شنطة غذائية، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، في ضوء توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ جمال عواد أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أصدر توجيهات لجنة من الحكومة، والأوقاف، والتضامن، والأحياء، والمجتمع المدني، وذلك للإشراف على توزيع الـ2000 شنطة، وحتى تصل إلى مستحقيها.

وأوضح الشيخ جمال عواد أن أعمال التوزيع تستهدف الأسر الأولى بالرعاية في كافة مناطق محافظة بورسعيد وأحيائها، وكشف أن أعمال التوزيع تتم تحت رعاية اللجنة المشكلة، وتهدف الوصول إلى الأسر التي تستحق، وذلك في إطار جهود رفع العبء عن كاهل المواطن.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريحات سابقة، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أكد الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، على أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجاً، مثمناً الدور الرائد لوزارة الأوقاف في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين وتقديم أوجه الرعاية لتلك الفئات.

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