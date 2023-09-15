الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدرس ببني سويف: الرئيس اهتم بالصعيد ووضع المحافظة على خريطة التنمية الشاملة

المدرس
المدرس

عبر مواطن بمحافظة بني سويف عن سعادته بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد بعد التوسع في إقامة مشروعات قومية غيرت حياة المواطن بالمحافظة إلى الأحسن.

خضر: هناك اهتماما بالمدن الجديدة وزيادة في الخدمات 

وقال “خضر عبده” مدرس بالتربية والتعليم بمحافظة بني سويف، إنه يسكن بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل،  حيث شهدت طفرة كبيرة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي من حيث الاهتمام بالمدن الجديدة وزيادة الخدمات للمواطنين وافتتاح مشروعات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب ومشروع الإسكان الاجتماعي وربط مدن شرق النيل بإنشاء محور عدلي منصور مما سهل عليهم التنقل إلي مدينة بني سويف في أي وقت.

خضر: الرئيس اهتم بالصعيد اهتماما لم يحدث من قبل

وأوضح «خضر» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بصعيد مصر، فمحافظة بني سويف من أهم تلك المحافظات التي وضعها الرئيس على خريطة التنمية الشاملة من خلال مشروعات كثيرة أبرزها الممشى السياحي وكورنيش النيل بعد أصبحا متنقسا حقيقيا وحضاريا لأبناء المحافظة للاستمتاع والتنزه بدل من الذهاب إلى المحافظات المجاورة، وصوامع سدس لتخزين الغلال بأحدث الإمكانيات ومحطة كهرباء غياضة من ضمن أحدث محطات على مستوى العالم تمتلكها محافظة بني سويف وإنشاء مدارس جديدة ورصف الطرق والمحاور.

وعبر خضر عبده عن سعادته بما تشهده محافظة بني سويف من إنجازات طوال السنوات الماضية.

بني سويف لؤلؤة الصعيد الرئيس السيسي المدن الجديدة كورنيش النيل

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