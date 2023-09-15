الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حياة كريمة".. حلم الجمهورية الجديدة والارتقاء بالريف المصري (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن "حياة كريمة" التي تُعد حلم الجمهورية الجديدة، وساهمت في إحداث نقلة نوعية للارتقاء بالريف المصري.

أهداف مبادرة "حياة كريمة":

- التخفيف عن كاهل المواطن بالتجمعات الأكثر احتياجًا بالريف.

- التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا.

- الاستثمار في تنمية الإنسان المصري وإحياء قيم المسؤولية.

- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

- القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة.

- الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمستهدفين.

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