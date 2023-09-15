الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قضت على العشوائيات.. مشروعات كبرى للإسكان فى المنيا منذ 2014 (فيديو)

مشروعات كبرى للإسكان
مشروعات كبرى للإسكان في المنيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد مشروعات كبرى للإسكان في محافظة المنيا منذ عام 2014.

 

مشروعات كبرى للإسكان في محافظة المنيا:

19.9 ألف وحدة سكنية إجمالي الوحدات السكانية المنشأة في المنيا.

5.8 مليار جنيه إجمالي تكلفة مشروعات الإسكان في المحافظة منذ 2014.

أعلنت المنيا خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة في 2021.

3 مشروعات لتطوير العشوائيات في المحافظة منذ 2014 بتكلفة 199 مليون جنيه.

78 عمارة سكنية تضم 1872 وحدة سكنية للإسكان المتوسط بدأ العمل عليها في 2021.

2.7 مليار جنيه إجمالي تكلفة إنشاء كمبوند إسكان متوسط في المنيا.

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