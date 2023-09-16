خدمات مجانية ونقاط إسعاف.. "حياة كريمة" تنفذ 30 مشروعًا بالقطاع الصحي في بني سويف

لا يمكن الإقرار بتطوير وتنمية أي منطقة دون اهتمام مباشر بصحة سكانها، ويتمثل هذا في محافظة بني سويف، حيث يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العديد من المشروعات التنموية بفضل إنجازات مبادرة "حياة كريمة" في هذه المنطقة.

وكان للمحافظة نصيبًا كبيرًا من المشروعات التي تهدف إلى صحة المواطن وتحديدًا داخل إحدى قراها وهي قرية "سدس الأمراء" التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وكذا غيرها من القرى.

مركز طب الأسرة

إذ شهدت قرية “سدس الأمراء” الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء مركز طب الأسرة "إنشاء جديد" والذي يقوم بتنفيذه جهاز التعمير، وذلك ضمن حزمة من المشروعات التي يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا.

ويأتي هذا المشروع ضمن 30 مشروعًا في القطاع الصحي استهدف تنفيذهم في المحافظة، وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف.

وسبق وأن تم الانتهاء من إنشاء 30 وحدة صحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ببا و ناصر، وبدء في إجراءات تسليمها عقب تلافي بعض الملاحظات التي جرى رصدها من قبل شركة دار الهندسة.

كما استطاعت الدولة أن تنظم في محافظة بني سويف على مستوى الصحة العديد القوافل الطبية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى، وتتكون القافلة من 10 عيادات في 9 تخصصات "الباطنة، الرمد، الجراحة، النساء، الجلدية، العظام، الأطفال ، الأسنان، وكذا تنظيم الأسرة".

مبادرة “أنت الحياة”

كذلك فقد نظمت مؤسسة حياة كريمة، العديد من القوافل طبية والبيطرية بقرية طمسا مركز ببا بمحافظة بنى سويف، ضمن مبادرة "أنت الحياة"، والتي تقدم قدمت خدمات كثيرة ومتنوعة لمدة أسبوع كامل، بالإضافة إلى قوافل لتنظيم الأسرة.

إنشاء وتطوير نقط إسعاف

كذلك يجرى حاليًا تنفيذ 14 نقطة إسعاف تضم 28 سيارة إسعاف، منها 5 مشروعات إحلال وتجديد و4 مشروعات رفع كفاءة ، كما يجرى إنشاء 42 وحدة صحية وقد أنشئت تلك الوحدات طبقًا لمعايير التأمين الصحي الشامل، وبتصميم نموذجي.

كذلك فقد تم اختيار أماكن معينة لإنشاء نقط إسعاف تخدم حوالى من 200 لـ 300 ألف نسمة، كما تم التنسيق على أعلى مستوى لاختيار الأماكن الحيوية، حيث يتم خدمة المواطنين على كل 5 كيلو.

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