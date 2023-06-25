"الدستور" داخل سيارة حملة "100 يوم صحة" ببنى سويف

بشعار «100 يوم صحة» انزل اكشف واطمن في كل مكان في مصر.. هكذا انطلقت حملة 100 يوم صحة والتي تستمر لمدة 100 يوم داخل محافظة بني سويف، والتي انطلقت بداية من اليوم لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجاناً، وانتشرت سيارات الحملة داخل عدد من الأماكن الثابتة والمتحركة والتي تستهدف الوصول للمواطنين في أماكن التجمعات، في إطار الخطة القومية للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«الدستور» تواجد داخل سيارات الحملة بإحدى المناطق بمدينة بني سويف، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تضم الحملة فرقًا طبية متكاملة وعيادات طبية متنقلة للكشف على الأمراض وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وتتنوع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

الأطقم الطبية تم تجهيزها للمشاركة في الحملة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة لتنفيذ الحملة والتي تستمر لمدة 100 يوم، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من خلال المستشفيات العامة والمركزية ووحدات ومراكز طب الأسرة والمنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى فرق توعوية تجوب الشوارع لتعريف المواطنين بالحملة وضرورة المشاركة في الحملة للاطمئنان على صحتهم مجانًا.

من جانبه، قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن الحملة تقدم العديد من الخدمات ومنها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وخدمات دعم صحة المرأة، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وخدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل.

وأوضح « يوسف» أن خدمات الحملة يتم من خلالها الكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج والأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وتقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية، وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.

وعبّر المواطنون عن سعادتهم بإطلاق تلك الحملة والتي تتواجد في الشوارع والميادين من التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءً لتقديم الخدمات الصحية لهم، موجهين شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق تلك الحملات مجانًا للمواطنين للكشف عليهم وصرف العلاج لهم دون أي مبالغ مالية.

1

2

3

4

6