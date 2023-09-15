الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

آلاف المصلين بالوادى الجديد يؤدون صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

أهالي الوادي الجديد
أهالي الوادي الجديد يؤدون صلاة الغائب على أرواح الشهداء

أدى آلاف المصلين بمحافظة الوادي الجديد صلاة الغائب، بعد أداء صلاة الجمعة، ترحما على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب والذي أودى بحياة الآلاف من الأشقاء العرب من الدولتين الشقيقتين.

كما رفع أهالي الواحات أكف الدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته وأن يكتبهم عنده من الشهداء.

وأعرب أهالي الوادي الجديد، عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين.

أهالى الوادى الجديد يقدمون واجب العزاء للدولتين الشقيقتين 
 

وقدم أهالي الواحات، التعازى للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة الغائب بجميع مساجد مصر 

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى.

كما أعلن الجامع الأزهر إقامة صلاة الغائب اليوم، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة؛ ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة «دانيال» في ليبيا.

كما تقدم الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، داعيا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

وكانت قد قامت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك بتغيير الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".
وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر، مساء الأحد الماضي، سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان الآلاف من المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.


 

آدى آلاف المصلين الوادي الجديد صلاة الغائب ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب الأشقاء العرب الإعصار والفيضانات العنيفة

مواد متعلقة

مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية عن المبادرات الصحية الرئاسية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يكرم طفل من ذوي الهمم بعد تتويجه ببطولة الجمهورية للأيكيدو

محافظ الوادى الجديد يترأس أول اجتماع للمجلس التنفيذى بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

"لولا دعم الدولة ما كنت هنا".. "راغب" من منجد أفرنجى إلى صاحب مصنع مخلفات نخيل

مواطنون بندوة "مستقبل وطن" في بلاط بالوادي الجديد: ندعم الرئيس لولاية جديدة

محافظ الوادى الجديد يوجه بتطوير بيوت الطلبة بمركز الداخلة

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مكتب "جايكا" بمصر

مواطن من الواحات: مبادرات الرئيس لخدمة المواطن "طوق نجاة"

الأكثر قراءة

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

قضت على العشوائيات.. مشروعات كبرى للإسكان فى المنيا منذ 2014 (فيديو)

مالك اسطبل يقيم حفل تعذيب ينتهي بمقتل شخص ونجاة اثنين في الوراق

برلمانية تتقدم بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء

بعد أيام من الزلزال.. سيول جارفة تُغرق مدنًا مغربية عدة وسط تحذيرات

وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يؤديان صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس