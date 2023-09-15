آلاف المصلين بالوادى الجديد يؤدون صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

أدى آلاف المصلين بمحافظة الوادي الجديد صلاة الغائب، بعد أداء صلاة الجمعة، ترحما على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب والذي أودى بحياة الآلاف من الأشقاء العرب من الدولتين الشقيقتين.

كما رفع أهالي الواحات أكف الدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته وأن يكتبهم عنده من الشهداء.

وأعرب أهالي الوادي الجديد، عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين.

أهالى الوادى الجديد يقدمون واجب العزاء للدولتين الشقيقتين



وقدم أهالي الواحات، التعازى للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة الغائب بجميع مساجد مصر

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى.

كما أعلن الجامع الأزهر إقامة صلاة الغائب اليوم، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة؛ ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة «دانيال» في ليبيا.

كما تقدم الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، داعيا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

وكانت قد قامت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك بتغيير الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر، مساء الأحد الماضي، سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان الآلاف من المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.



