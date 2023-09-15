الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رشا إسحق: المبادرات الرئاسية الصحية خففت أعباء المواطنين فى الصعيد

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن القطاع الصحي فى مصر شهد تطورات حثيثة على كافة المستويات سواء تطوير البنية التحتية أو العلاج أو التطوير، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة عكست اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية بالصعيد وتخفيف أعبائهم، مضيفة "هناك مناطق كانت بعيدة كل البعد عن الخدمات الصحية الجيدة التي ترقى للتقديم للمواطنين، فمواطنو تلك القرى والنجوع عانوا لأكثر من 30 عاما".

جودة نظم الإحالة في الصعيد

وأضافت إسحق، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المبادرة وسعت حجم الخدمات الصحية  المقدمة للصعيد وإتاحتها بالجودة المطلوبة  لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، مشيدة بمبادرة 100 يوم صحة التي اطلقت ضمن مبادرة 100 مليون صحة ودورها فى  الوقاية وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتعمل أيضًا على تحفيز المواطنين على الحفاظ على الصحة من خلال تتبع قياسات الوزن والطول والنبض والضغط، وأيضًا الحدّ من السلوكيات الخطرة مثل التدخين إهمال الغذاء وغيرها.

وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن انتشار فيروس كورونا المستجد كشف أهمية إطلاق تلك المبادرات ودورها فى التصدى لللأزمة وساهمت فى نجاح الدولة المصرية فى التصدى لها، بالإضافة إلى حملات قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحافظت على خلو مصر من المرض، بالإضافة للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن سرطان الثدي، حملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وتم وضع خريطة وبائية توضح توزيع الأمراض المشتركة ذات الأولوية على مستوى الجمهورية.

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رشا إسحق المبادرات الرئاسية الصحية أعباء المواطنين الصعيد مبادرة 100 مليون صحة صحة المواطنين

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