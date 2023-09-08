الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة والسكان يلتقى الأمين العام ورئيس قطاع الصحة بمؤسسة "إينى الإيطالية"

وزير الصحة
وزير الصحة

التقي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الأمين العام ورئيس قطاع الصحة بمؤسسة "ايني الإيطالية"، فيليبو أوبرتي، وعدد من ممثلي المؤسسة، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة المواقف التنفيذية لاتفاقيات التعاون بين الطرفين.

المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

txt

وزير الصحة اللبنانى: مجلس الوزراء قرر الاستمرار فى دعم أدوية الأمراض المستعصية

txt

وزير الصحة يتفقد جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمعرض مؤتمر الصحة والسكان والتنمية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم التوصل إليه ضمن الاتفاقية بين الوزارة وشركة "إيني" الخاصة بإنشاء وتجهيز وحدة الحروق بمستشفى السلام الدولي في محافظة بورسعيد للكبار والأطفال بطاقة استيعابية 12 سرير، فضلًا عن تدريب الكوادر الطبية من العاملين بالوحدة.

وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة مقترح تجهيز مركز متكامل للحروق بمستشفى شبين القناطر في محافظة القليوبية، وذلك بما يضمن تعزيز القطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه ضمن اتفاقية التعاون بين الوزارة والشركة لدعم مشروع إنشاء مركز تدريب للكوادر الطبية بمحافظة بورسعيد، ضمن شراكة طويلة الأجل مع شركة "إيني"، بما يستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ثمن حرص الشركة على توطيد سبل التعاون مع الوزارة بما يهدف إلى تحقيق الدعم والارتقاء للقطاع الصحي بمصر، لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

ايني الايطاليه المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية وحدة الحروق بمستشفى السلام عبدالغفار القليوبية

الأكثر قراءة

علبة خطوبة من الخشب.. هدية "محمد رمضان" لعرسان الفيوم (صور)

العثور علي جثة سائق "توكتوك" في طامية بالفيوم

أخبار فاتتك| موجة حارة تضرب البلاد ونظر استئناف سلمى الشيمي على حبسها

"رياضة الإسكندرية" تنظم معرضا لمنتجات نادي الفتاة والمرأة بـ 8 مراكز شبابية

الرئيس السيسى إلى الهند للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين

"مستقبل وطن" يعقد اجتماعًا حول الاستحقاق الانتخابى الرئاسى المقبل بمركز الخارجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال