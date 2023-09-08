الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الصحة اللبنانى: مجلس الوزراء قرر الاستمرار فى دعم أدوية الأمراض المستعصية

فراس الأبيض
فراس الأبيض

أعلن وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا فى جلسته صباح اليوم بالاستمرار فى دعم أدوية الأمراض المستعصية.

وأضاف الأبيض -فى تصريح له بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية- أنه تم إقرار مبلغ ثلاثين مليون دولار إضافة إلى ألف وخمسمائة مليار ليرة لهذه الغاية.

وقال الوزير إن رئيس الحكومة شدد خلال البحث على أن موضوع الأدوية خط أحمر لا جدال فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة فى القيام بواجبها فى هذا السياق.

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