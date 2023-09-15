الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تفشيه فى الصين.. أبرز المعلومات عن مرض جدرى القرود وطرق انتشاره

جدري القرود
جدري القرود

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، عن خطة للسيطرة على مرض جدري القرود، بنفس خططها لمواجهة الأمراض والفيروسات المعدية مثل كورونا، وذلك بعد تسجيل نحو 500 حالة إصابة بالمرض في الصين

ورصدت الصحة الصينية حالات إصابة بجدري القرود في أكثر من 20 مقاطعة صينية، وتم تسجيل أول إصابة وافدة في سبتمبر 2022، وبداية انتشار حالات الإصابة محليا في يونيو 2023، مما أدى إلى استمرار تفشي المرض وانتقال العدوى.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات حول مرض جدري القرود، وحول احتمالية انتشاره في دول أخرى.

ما هو مرض جدرى القرود؟

هو مرض فيروسي ينتج عنه آفات تشبه الجدري على الجلد، يرتبط ارتباطا وثيقا بالجدري ولكنه ليس مميتا مثل الجدري.

ويعد المرض الفيروسى معديًا ويمكن أن يحدث النقل من شخص لآخر، ربما عن طريق الرذاذ، بشكل غير متكرر.

تم اكتشافه لأول مرة في القرود في إفريقيا في عام 1958، ويشبه الجدري من حيث الآفات الجلدية التي تظهر في البشر كجزء من النتائج الجسدية، وأيضا لأن السبب هو فيروس وثيق الصلة، وتنتمي فيروسات جدري القرود والجدري وجدري البقر واللقاح إلى نفس عائلة الفيروسات.

أطلق عليه جدري القرود لأن الآفات التي شوهدت في القرود تطورت مثل غيرها من الأمراض المعروفة المكونة للجدري "للبثور التي تنفتح في النهاية، وتتقرح، وتتقشر، وبعض الندبات على شكل جدري في الجلد".

وكان هناك العديد من حالات تفشي مرض جدري القرود منذ السبعينيات، على الرغم من أن معظمها حدث في إفريقيا، فقد كان هناك تفشٍ في الولايات المتحدة في عام 2003. 

أعراضه وطرق انتقاله

وتتمثل أعراض الجدري فى: الشعور بحمى، وألم بالرأس، وألم عضلي، وتورم بالعقد اللمفاوية، وظهور طفح جلدي على شكل بثور مكسوة بقشرة خارجية.

وينتقل المرض من الحيوان للإنسان لكنه يصبح لاحقا قابلا للانتقال من إنسان إلى آخر، بينما يستغرق وقت التعرض للفيروس منذ وقت ظهور الأعراض حوالي عشرة أيام، وتستمر الأعراض من أسبوعين إلى خمسة أسابيع.

جدري القردة وزارة الصحه الصينية الفيروسات المعدية كورونا العدوى

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات لـ"الدستور": تنمية الصعيد ضمن أولوياتنا.. وتكليف رئاسى برفع البنية التحتية للمنازل

اقتلع العمارات وبلغ ارتفاعه 45 مترًا.. لحظة ضرب الفيضان سد درنة (صور)

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

كولر يطالب لاعبى الأهلى بالحذر من الهفوات الدفاعية فى مباراة اتحاد العاصمة

أمين صندوق مركز شباب زفتى: مصر شهدت ثورة طرق عملاقة ما كانت لتحدث لولا السيسى

قضت على العشوائيات.. مشروعات كبرى للإسكان فى المنيا منذ 2014 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة