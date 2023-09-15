بعد تفشيه فى الصين.. أبرز المعلومات عن مرض جدرى القرود وطرق انتشاره

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، عن خطة للسيطرة على مرض جدري القرود، بنفس خططها لمواجهة الأمراض والفيروسات المعدية مثل كورونا، وذلك بعد تسجيل نحو 500 حالة إصابة بالمرض في الصين

ورصدت الصحة الصينية حالات إصابة بجدري القرود في أكثر من 20 مقاطعة صينية، وتم تسجيل أول إصابة وافدة في سبتمبر 2022، وبداية انتشار حالات الإصابة محليا في يونيو 2023، مما أدى إلى استمرار تفشي المرض وانتقال العدوى.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات حول مرض جدري القرود، وحول احتمالية انتشاره في دول أخرى.

ما هو مرض جدرى القرود؟

هو مرض فيروسي ينتج عنه آفات تشبه الجدري على الجلد، يرتبط ارتباطا وثيقا بالجدري ولكنه ليس مميتا مثل الجدري.

ويعد المرض الفيروسى معديًا ويمكن أن يحدث النقل من شخص لآخر، ربما عن طريق الرذاذ، بشكل غير متكرر.

تم اكتشافه لأول مرة في القرود في إفريقيا في عام 1958، ويشبه الجدري من حيث الآفات الجلدية التي تظهر في البشر كجزء من النتائج الجسدية، وأيضا لأن السبب هو فيروس وثيق الصلة، وتنتمي فيروسات جدري القرود والجدري وجدري البقر واللقاح إلى نفس عائلة الفيروسات.

أطلق عليه جدري القرود لأن الآفات التي شوهدت في القرود تطورت مثل غيرها من الأمراض المعروفة المكونة للجدري "للبثور التي تنفتح في النهاية، وتتقرح، وتتقشر، وبعض الندبات على شكل جدري في الجلد".

وكان هناك العديد من حالات تفشي مرض جدري القرود منذ السبعينيات، على الرغم من أن معظمها حدث في إفريقيا، فقد كان هناك تفشٍ في الولايات المتحدة في عام 2003.

أعراضه وطرق انتقاله

وتتمثل أعراض الجدري فى: الشعور بحمى، وألم بالرأس، وألم عضلي، وتورم بالعقد اللمفاوية، وظهور طفح جلدي على شكل بثور مكسوة بقشرة خارجية.

وينتقل المرض من الحيوان للإنسان لكنه يصبح لاحقا قابلا للانتقال من إنسان إلى آخر، بينما يستغرق وقت التعرض للفيروس منذ وقت ظهور الأعراض حوالي عشرة أيام، وتستمر الأعراض من أسبوعين إلى خمسة أسابيع.