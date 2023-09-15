الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بالنصب على راغبي وظائف حكومية

متهمين
متهمين

لجأ شخصين لحيلة ماكرة للنصب على الأهالي في الإسكندرية عن طريق إيهامهم بوجود علاقات لهما مع كبار لمسئولين وقدرتهما على توظيف الشباب في الحكومة بمقابل مادي ثم الاستيلاء على تلك الأموال.

نصابين في الإسكندرية

وتمكن رجال العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض عليهما ، وتحرير المحضر اللازم ضدهما وإخطار النيابة العامة لايت تولت التحقيق.

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نصاب يستولى على أموال المواطنين بالغربية لتوظيف أبنائهم فى الحكومة

بلاغ حول نصابين بالإسكندرية

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين – مقيم بالإسكندرية) بتضرره من (شخصين) لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرتهما على تدبير فرصة عمل لنجلته في إحدى الجهات الحكومية من خلال الزعم بعلاقاتهما بالعديد من المسئولين في بعض الجهات الحكومية – على خلاف الحقيقة.

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تحريات الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – مقيمين بالإسكندرية ) وقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بعلاقاتهما ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة وتمكنا خلال ذلك من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالي إلا أنهما لم ينفذا ما وعدا به ورفضا رد المبلغ المالي المستولى عليه.

ضبط نصابين في الإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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