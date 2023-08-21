ضبط طبيب مزيف تخصص فى إجراء عمليات جراحية لسيدات الإسكندرية

نصاب خطير لا يملك مؤهلا دراسيا، ترك بلده مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، متوجها إلى الإسكندرية، في مكان لا يعرفه أحد فيه واستقر في منطقة باب شرق، وقرر فجأة أن يعمل طبيبا.

النصاب انتحل صفة طبيب وقرر أن يعمل في مجال العمليات الجراحية، بعد أن استأجر شقة، ثم قام بالتسويق لنفسه عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وقدرته على إجراءا عمليات جراحية للسيدات.

طبيب العمليات الجراحية النصاب تخصص فقط في إجراء العمليات للسيدات بعد أن قام بتجهيز غرفة بأدواتها الطبية الكاملة.

بداية كشف هذا الطبيب النصاب بدأت حينما أكدت المعلومات التي وصلت لأجهزة الأمن قيام شخص بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يقوم من خلالها بإنتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 2 هاتف محمول –مبلغ مالى - عدد من الأدوات الطبية.

بمواجهته أقر بإنتحاله صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه.