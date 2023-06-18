الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تحطيم بلطجية للسيارات في الإسكندرية

الأمن
الأمن

نجحت الجهود الأمنية في كشف ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"  متضمنًا قيام أحد الأشخاص بتحطيم نوافذ سيارتين متوقفتين بجانب الطريق وسرقة ما بداخلهما بمحافظة الإسكندرية.   

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من الأهالى بقيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وبحوزتهم كلاب بالتعدى على المارة بالضرب والسب محدثين إصابات بهم .

وبالانتقال إلى محل البلاغ تم ضبط كلٍ من طرف أول (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (عدد 3 قطع أسلحة بيضاء) ، طرف ثان (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (3 قطع أسلحة بيضاء) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقر أحد المتهمين من الطرف الأول بنشوب مشادة كلامية بينه وأحد المتهمين من الطرف الثانى لتسبب الكلب الخاص بالمتهم الأخير فى إحداث إصابه به بالقدم فقام على إثرها بالاستعانة بمُناصريه والتوجه للمنطقة محل سكن الأخير وقاموا بالتعدى عليه وأقاربه بالضرب، ما تسبب فى وجود بعض التلفيات بالزجاج لعدد 4 سيارات تصادف توقفها بالشارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسلحة بيضاء أحد الحسابات الشخصية 4 أشخاص التواصل الإجتماعى فيس بوك الإسكندرية النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مشروع واعد.. توابع اقتراح بن زايد بإقامة منطقة صناعية "مصرية إماراتية روسية"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين بقتل طبيب الساحل

السعودية تعلن غدًا الإثنين أول أيام شهر ذى الحجة

أول ظهور لميرهان حسين بعد اعتزالها: هرجع أكون معاكم مرة تانية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران