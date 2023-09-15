الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات عصابة أبو المطامير: سرقنا 9 دراجات نارية بالمغافلة

عصابة
عصابة

أقرت عصابة مكونة من 7 بارتكاب 9 وقائع سرقة للدراجات النارية عقب نجاح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع في القبض عليهم بالاشتراك مع ضباط مباحث البحيرة.

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وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، قيام 7 أشخاص (5 منهم لديهم معلومات جنائية) وهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، بتكوين تشكيل عصابي متخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وبيعها عقب ذلك، متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين.. وبحوزتهم (فرد محلى وعدد من الطلقات- 2 سلاح أبيض).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بدائرة المركز وأرشدوا عن المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة أحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات معهم.

تشكيل عصابي قطاع الأمن العام مباحث البحيرة عثابة البحيرة عصابة الدراجات النارية في أبو المطامير

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