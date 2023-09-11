ضبط عصابة تسرق شقق المواطنين.. ومتهم هارب من 10 سنوات

نجحت الداخلية في ضبط عصابة تخصصت في سرقة شقق المواطنين بأسلوب "كسر الباب" بمحافظة دمياط في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على موقع "فيسبوك"، متضمنًا تعليقا ادعت خلاله صاحبة الحساب بقيام شخصين بسرقة شقة مصطافين كان يقطنها شقيقها وأصدقاؤه بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/8/2023 تبلغ لقسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط من (طالب) باكتشافه سرقة (4 هواتف محمولة – حقيبة يد – مبلغ مالي – ملابس – بطاقات الرقم القومي) من داخل شقة مستأجرة مصيف كائنة بدائرة القسم، ومقيم بصحبته 4 من أصدقائه أحدهم شقيق الشاكية "صاحبة الحساب".

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الغربية) وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة شقق المصطافين بتلك المدينة أثناء تواجد قاطنيها بالخارج بأسلوب "كسر الباب" وارتكاب الواقعة محل الشكوى وكذا عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وكذا الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية تضبط هاربا من حكم بـ10 سنوات سجنًا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم دائرة مركز شرطة بلبيس – له معلومات جنائية)، ومحكوم عليه في قضيتين (مخدرات وسلاح وذخيرة، سلاح ناري وذخيرة واستعمال قوة) بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية)، وذلك بمحل اختبائه بوحدة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.