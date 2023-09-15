الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر" بالإسكندرية يناقش خطة عمله الفترة المقبلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، اجتماعًا تنظيميًا مع أمانة الشباب بالمحافظة، لبحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء أشرف أبوالمحاسن نائب رئيس الحزب، والدكتور محمود عنتر أمين أمانة الشباب بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الأفكار البناءة مع الشباب ومناقشة المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو بناء وتطوير الوطن.

المشاركة الإيجابية

فيما جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الأمانة في الفترة القادمة، والدور المهم الذي يقع على عاتقها لإبراز دور الحزب في التفاعل مع الشباب والمشاركة الإيجابية والفعالة للشباب تنفيذًا لسياسة الحزب في الدفع بالشباب خلال المرحلة المقبلة اتساقًا مع سياسة الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية إيمانًا منها بأنهم سواعد البناء للمستقبل.

وأوضح اللواء أشرف أبوالمحاسن، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، دور الأمانة في تعزيز الانتماء لدى الشباب وتشجيعهم للمشاركة في الحياة السياسية وتعريفهم بمبادئ وأهداف الحزب.

وأشاد نائب رئيس الحزب بحماس الشباب وحبهم للعمل من خلال أمانة الشباب، مؤكدًا أننا نمتلك كل الإمكانات المؤهلة لنجاح الأمانة، وتم التجهيز لعدة مبادرات سيتم إطلاقها قريبًا.

دور محوري

ومن جهته، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، أن دور الأمانة هو دور محوري تنسيقي داخل الحزب، وأن اختيار أعضائها يتم بعناية شديدة ليكونوا النواة التي ينطلق بها الحزب.

وأشار حلمي إلى أن من أهم الملفات فى الفترة المقبلة توضيح رؤية الحزب وكيفية التفاعل على أرض الواقع وميدانيًا لتحقيق قاعدة شعبية كبيرة.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمود عنتر، أمين أمانة الشباب بالمحافظة، إن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة بتواجد قوى للحزب في كل أقسام محافظة الإسكندرية.

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حزب مصر أكتوبر أمانة الشباب مناقشة المشروعات تمكين الشباب تطوير الوطن

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