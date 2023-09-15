منع حرق المخلفات.. إجراءات مواجهة السحابة السوداء بالجيزة

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على الإجراءات العاجلة التي ستنفذها المحافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء (السحابة السوداء) لما لها من مشكلات بيئية.

ونعى المحافظ، في بداية الاجتماع، ضحايا زلزال المغرب وضحايا الفيضان الأخير بدولة ليبيا، داعيًا المولى، عز وجل، أن يُلهِم أهلهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

إجراءات صارمة

وأكد راشد، خلال الاجتماع، ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية في سبيل الحد والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء ونوبات تلوث الهواء، مشددًا على رفع درجات الاستعداد القصوى للسيطرة على مسببات التلوث، مثل أعمال حرق قش الأرز والحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وعوادم المركبات والتلوث الناجم عن المنشآت الصناعية وحرق المخلفات، كإجراءات صارمة لمواجهة السحابة السوداء خلال العام الحالي.

وكلّف المحافظ بمتابعة تنفيذ قرار غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة صباحًا، مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو أفران الحث الكهربائي للعمل دون قيود خلال ٢٤ ساعة يوميًا، وذلك حتى ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣، مع تنفيذ قرارات الغلق للمسابك المخالفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

كما شدد على متابعة تنفيذ قرار حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيًا، وذلك حتى ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣، بالإضافة إلى قيام إدارات النظافة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات لرفع جميع المخلفات القابلة للاشتعال من مواقع التراكمات بنطاق كل وحدة محلية، مع المتابعة اليومية لحالة مقالب المخلفات الكائنة بنطاق كل منها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات.

حملات موسعة

وشدد المحافظ على مديرية الزراعة بتنفيذ حملات لمنع أي حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، موجهًا مديرية الري بالرفع الفوري لنواتج تطهير الترع، مشددًا على مسئولية رؤساء المراكز والمدن برفع أي مخلفات وقمامة يتم رصدها على الفور من أعلى جانبي الترع والمصارف.

كما أكد راشد، خلال اللقاء، ضرورة انتظام عمل اللجان المشكلة لمواجهة السحابة السوداء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز، وعضوية كل من مندوب من إدارات البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة والأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية، على أن تعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقي أي شكوى أو استفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين واتخاذ الإجراءات اللازمة فوريًا.

ووجّه المحافظ إدارة شئون البيئة بمتابعة أي حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة، إلى جانب المرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة، ومتابعة مواقع تراكمات المخلفات والتنسيق مع إدارات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة لرفعها واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث اشتعال ذاتي، ومتابعة التقارير الواردة من المراكز والأحياء ومديرية الزراعة والإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة.

حملات لضبط السيارات المخالفة

وكلّف المحافظ بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائري بقوسيه الغربي والجنوبي، ومحور 26 يوليو، وعزب جامعي القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل؛ لمتابعة أي حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.

كما أكد المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات لضبط السيارات المخالفة التي تصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة، وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها، والتي تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

وكلَّف محافظ الجيزة، شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد انبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقًا لقانون البيئة.