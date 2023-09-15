الجمعة 15 سبتمبر 2023
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مصر

"العمل": وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج قضت على ظاهرة وقوف المواطنين بالشارع

وزيرالعمل
وزيرالعمل

التقطت كاميرا وزارة العمل، صوراً من عملية سير العمل بـ"وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة، للاطمئنان على حصول المواطنين على الخدمات فى سهولة ويسر، والتأكد من عدم مواجهتهم أي مشكلات أو معوقات أثناء تلقى الخدمات، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وانضباط، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة منذ توليه حقيبة الوزارة، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز الوحدة بهذا الشكل، لاستقبال المواطنين، مشدداً على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدميِ.

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 توضيح مراحل التقديم على عمل بالخارج واستيفاء الأوراق والشروط المطلوبة

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، رصدت الكاميرا، صورا عن عملية سير العمل وتلقي طلبات المواطنين بـ"الوحدة" التي تتبع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وكذلك رصد تعامل العاملين بالوحدة مع "الجمهور" في توضيح مراحل التقديم على عمل بالخارج من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، ومواعيد وطرق إجراء المقابلات الشخصية، وطبيعة عقود العمل، والتأكد من تراخيص شركات إلحاق العمالة التي يتعامل معها المواطنون، وغيرها من المعلومات التي يطلبها المواطن المصري، بشأن العمل بالخارج، وكيفية الوصول إلى مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج.

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خط سير المواطنين داخل الوحدة

كما رصدت كاميرا "العمل" خط سير المواطنين داخل الوحدة، وفي حوار معهم أبدوا سعادتهم بهذا التطور التكنولوجي الذي لحق بالوحدة، وانتهاء ظاهرة وقوف المواطنين في الشارع، والوقوف بالخارج ساعات طويلة في أشعة الشمس أو الأمطار، مشيدين بتوجيهات الوزير حسن شحاتة بفتح أبواب الوحدة في الصباح الباكر حتى قبل بداية العمل، لدخول المواطنين، وعدم انتظارهم في الشارع.

وقالوا إن هذه الخدمات تليق بالجمهورية الجديدة، التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان وزير العمل حسن شحاتة، قد تفقد الوحدة أكثر من مرة، ووجه بسرعة تطويرها بأحدث أساليب التكنولوجيا، حرصا على التعامل الإيجابي في التعاون والتعامل مع المواطنين خلال فترة تقديم أوراقهم بكل مراحلها، ويتابع بشكل يومي سير العمل في الوحدة، والاطمئنان على عملية توثيق عقود العاملين في سهولة ويسر، والتأكد من تلقي المصريين الراغبين في العمل في الخارج الخدمات التي تقدمها الوحدة دون أي مشكلات أو تأخير.

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