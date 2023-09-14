الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: "لجنة خبراء" لتطوير مناهج وبرامج التدريب المهني

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن لجنة الخُبراء المُكلفة بتطوير مناهج خطة التدريب المهني والبرامج التدريبية والإسترشادية، التي تُنفذها "الوزارة" لتتطابق مع المعايير الدولية، ووظائف المستقبل، اجتمعت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لوضع تصور عام بشأن تنفيذ إختصاصاتها بحسب قرار وزير العمل حسن شحاتة، الصادر عام 2023.

وكلفت اللجنة" برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، فريق من بينها بوضع إطار، وتصور عام ومعايير موحدة لإعتماد البرامج التدريبية، ووضع نموذج معياري قياسى للبرامج،على أن يتم مناقشة ذلك في الجلسة القادمة.

كما انتهت اللجنة إلى أهمية إعداد  نموذج مِعياري لتقييم المُدربين حتى تكتمل منظومة التدريب بكافة عناصرها للوصول إلى عنصر بشري مُدرب قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه الحكومة بتنمية مهارات الشباب، طبقاً لمتطلبات سوق العمل.

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تنفيذ 665 دورة تدريب مهني في خطة 2023-2024

وتستهدف وزارة العمل تنفيذ 665 دورة تدريب مهني في خطة 2023-2024 ،لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل تابعة للوزارة تعمل جميعها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، تنفيذ مبادرة "مهنتك مُستقبلك"،حيث أن مُدة التدريب فيها تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة..وتشترط  "الوزارة" فى "الحصول على دورات التدريب  أن يكون السن من 18 الى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى ، مع إجراء إختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.

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"لجنة الخبراء" تضم في عضويتها محمد جميل الهواري مدير عام الإدارة العامة لتراخيص وإعتماد مراكز التدريب، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والمهندس وائل عبد الصبور مدير عام الإدارة العامة لشؤون مركز التدريب، وطارق عبد الملاك عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور محمد أحمد عبد المقصود  مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم ، والدكتور سيد محمد مرعي  أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر، والمهندس محمد العوضي مدير وحدة تقييم الجودة باتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة منى حلمي محمود مدير عام البرامج والمواصفات بمصلحة الكفاية الإنتاجية، والمهندس محمد عبد الحكيم  من الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب، ورباب إبراهيم عبد الله باحث بالإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة، ورشا ممدوح إبراهيم سكرتير بالإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة.

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