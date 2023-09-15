14 ألف شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية ضمن صكوك "الأوقاف" بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن توزيع ما يزيد على 14 ألف شنطة مواد غذائية ضمن مشروع "صكوك الأوقاف"؛ لتوزيعها على الفئات الأكثر استحقاقًا بمراكز شبين ومنوف وأشمون والباجور وبركة السبع، خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

رفع مستوى حياة الأسر الأولى بالرعاية

من جهته، أكد محافظ المنوفية أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجًا، مثمنًا الدور الرائد لوزارتيّ الأوقاف والتضامن الاجتماعي في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين وتقديم أوجه الرعاية لتلك الفئات.

يتم ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم لرفع العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وانطلاقًا من التعاون المثمر بين محافظة المنوفية ووزارتيّ التضامن الاجتماعي والأوقاف.

وصلات مياه مجانية بالمنوفية

بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، واصلت جمعية الأورمان، أحد كيانات التحالف الوطنى، تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط» لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة لغير القادرين تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18 شهرًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في تركيب وصلات المياه النقية، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأوضح «شعبان» أنه منذ إطلاق الجمعية تركيب وصلات المياه ساهمت في تركيب عدد 350 وصلة في محافظة المنوفية، مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي على الأعمال والجهود التي تتم، مشيرًا إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم مجانًا إلى المستفيدين.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلات مياه بجميع محافظات الجمهورية.