أستاذ آثار إسلامية يروي تاريخ مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر (فيديو)

قال الدكتور منصور عبد الرازق، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إن مسجد فاطمة النبوية من أعرق المساجد الموجودة بمدينة القاهرة، والتي تحمل علم من أعلام آل البيت شرفت مصر بقدومها في خلال القرن الأول الهجري.

وأضاف "عبد الرازق"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن بداية إنشاء المسجد كان عندما جاءت السيدة فاطمة النبوية بعد حادثة كربلاء، وهناك نماذج كثيرة من آل البيت وفدوا إلى مصر، وهذا كان نتيجة للمضايقات التي حدثت لهم من جانب الأمويين في عهد الخليفة يزيد بن معاوية.

إنشاء الكثير من مساجد آل البيت تكريمًا لهم

وأوضح أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أن إنشاء الكثير من مساجد آل البيت يعد تكريمًا لهم بعد وفودهم إلى مصر، لافتًا إلى أن "فاطمة النبوية" كانت الأكثر والأقرب شبهًا للسيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وأشار أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إلى أن المصادر التاريخية وثقت أن السيدة فاطمة النبوية، كانت تقطن في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة القديمة، وبعدما توفت شيد منزلها لمسجد صغير، وشيدت عليه قبة ضريحية تكريمًا لها.

وتابع: ثم بعد ذلك العصر الفاطمي الذي كان محبا جدًا لآل البيت، وتم تحويل منزلها إلى مسجد في عهد الخليفة الحاكم، وهذا غير واضحًا في المصادر التوثيقية، ثم توالت أعمال التجديد في العصر الفاطمي والعصر المملوكي.