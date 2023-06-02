الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يرد على أكاذيب هدم مساجد آل البيت: الدولة تبني ولا تهدم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

رد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على شاىعات هدم بعض مساجد آل البيت، قائلا إن الدولة المصرية تبني ولا تهدم وما تم من تطوير في مساجد آل البيت وغيرها وما يتم افتتاحه أسبوعيا من المساجد يشهد به القاصي والداني.

وأضاف جمعة: “وما  تم بمسجد الإمام الحسين ومسجد سيدنا عمرو بن العاص ومسجد السيدة فاطمة النبوية ومسجد السيدة رقية وما حدث في هذه المساجد وغيرها من تطوير منا ببعيد ولا ما يجري من تطوير في مسجد السيدة نفيسة و مسجد السيدة زينب ومسجد السادة الوفائية وغيرها من المساجد منا ببعيد”.

وتابع: “ما تم من تشييد وعمارة فريدة في مسجد مصر ومركزها الثقافي ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة سيظل شاهدا لأجيال وأجيال وعلى مدار التاريخ بإذن الله تعالى على ما تم من رعاية وعناية غير مسبوقة بعمارة بيوت الله عز وجل في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأوضح أنه لا صحة على الإطلاق لما يشاع عن أي تعرض أو مساس بمسجد آل البيت أو أي من المقامات الكائنة بها، قائلا :"اللهم إلا صيانة وعناية وتطويرا يليق بمكانتها الدينية والحضارية والأثرية والتاريخية".

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مساجد آل البيت مسجد الإمام الحسين سيدنا عمرو بن العاص

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