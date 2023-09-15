الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهمة بقتل طفلها بالشرقية

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، غدا السبت، محاكمة المتهمة بقتل طفلها وأكله بـالشرقية .

ومن المفترض أن يتم في هذه الجلسة مناقشة اللجنتين الثلاثية من الطب النفسي في مستشفى العباسية، والخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق و المنصورة، بناءً على طلبات النيابة العامة بطلب اللجنتين.

النيابة تستمع لـ 16 شاهدا

و قالت النيابة العامة النيابة أثناء جلسة محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية، ان النيابة قد استمعت لـ 16 شاهدا و كانت حريصة على تحرى ملابسات ارتكاب المتهمة لفعلها، وكانت متفقة على ضرورة التحقق من سلامة القوى العقلية للمتهمة، وتم إحالتها للعباسية و التى خلصت إلى خلو المتهمة من أي مشكلات عقلية ترغمها على ارتكاب فعلتها.

النيابة تناقش لجنة الطب النفسي الشرعي بالعباسية

و طالبت النيابة العامة هيئة المحكمة بطلب أعضاء لجنة الفحص الأولى المشكلة من إدارة الطب النفسي الشرعي من مجلس الصحة النفسية بالعباسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من هيئة المحكمة، بالإضافة إلى طلب أعضاء اللجنة الخماسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الأولى وفيما قد يبديه أعضاء اللجنة الأولى من نقد بخصوص ما أشار إليه تقرير اللجنة الخماسية.

 و كان تقرير اللجنة النفسية، المكلفة بفحص حالة المتهمة قد خلص أمس إلى أن المتهمة وقت الواقعة كانت تعانى من اضطراب ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم على الأمور مع وجود قصور فى قدراتها العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية و هي فاقدة للإدراك و الإرادة و عليه فإنها غير مسؤولة عن فعلها الإجرامى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،  قد ألقت القبض على "هناء م ح"، 30 سنة؛ متهمة بقتل طفلها "سعد م س"، فى منزلها بقرية أبو شلبى التابعة لمركز فاقوس و قامت بتقطيعه الى أشلاء و طهى أجزاء منه و أكلها.

محكمة جنايات الزقازيق المستشار سلامة جاب الله المتهمة بقتل طفلها الطب النفسي أساتذة الطب النفسي

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