الأنبا مرقس يترأس أولى لقاءات الشباب والمطران بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس

نظمت لجنة الشباب والدعوات بمطرانية القوصية للأقباط الكاثوليك، أولى لقاءات الشباب والأب المطران، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس بمدينة القوصية .

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي ، وترأس الصلاة الأنبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك.

تفا صيل اللقاء

وعاون مطران القوصية كل من الأب إثناسيوس عزيز راعي كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى ووكيل عام المطرانية، والأب روماني منير راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بالعزية ومسئول لجنة الشباب والدعوات بالإيبارشية، والأب يوحنا ماهر راعي بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية، والقمص ارسانيوس السمعاني راعي كنيسة الشهيد مار جرجس ببلاو، والأب مينا فهيم راعي بكنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس بالعزية، والأب موسى كامل بالكلية الإكليريكية بالمعادي، والأب اندراوس جرجس الفرنسيسكاني راعي كنيسة القلب الاقدس بمنفلوط.

أبرز الحضور من الآباء والكهنة خلال القداس

كما شارك بالحضور كوكبة من الآباء الكهنة رعاة الكنائس هم، القمص كيرلس عازر، والقمص انطون رزق الله رعاة كاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية، القمص انطونيوس بشاي راعي كنيسة القديسة تريزا بديروط، القمص يوحنا فوزي راعي كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس بالعزية، الأب اندراوس عوض راعي كنيسة الشهيد مارجرجس بزرابي القوصية، الأب دانيال ايوب راعي كنيسة الملاك ميخائيل ببني شقير، الأب اليشع فهمي راعي كنيسة الشهيد مارجرجس بكوم بوها، الأب داود رياض راعي كنيسة الشهيد أبادير واخته ايريني بأمشول، الأب وسيم وهيب راعي كنيسة الشهيد مارجرجس بأبوجبل والأب عمانوئيل عادل مدير مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية القوصية .

إلى جانب مشاركة كوكبة من الأخوات الراهبات ومسئولي أنشطة الشباب بالإيبارشية، فضلاً عن حضور 370 شابا وشابة من أبناء كنائس ايبارشية القوصية العامرة .

خلال عظة القداس عبر الانبا مرقس وليم عن سعادته بلقاء شباب الايبارشية داعياً إياهم إلى عيش الفرح فى حياتهم وكنائسهم وعلاقاتهم، مهنئاً إياهم ببدء السنة القبطية 1740 للشهداء، ومؤكداً أن المؤمن الشاهد لحب يسوع، هو من تظهر شهادته الصادقة فى أقواله واعماله وعلاقاته، لأن يسوع هو الباب الذي علينا جميعاً أن نعبر منه وهو الذى جاء ليهب الإنسان الحياة الأوفر .

عقب القداس الإلهي، استمع الشباب لباقة من الترانيم الروحية قدمها كورال كنيسة الشهيد أبادير واخته أيريني بأمشول، وكورال كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالعزية.

ثم القى الأب روماني منير كلمة، شكر فيها دعم الانبا مرقس وليم للجنة الشباب والدعوات، كذلك تعاون الآباء الكهنة والاخوات الراهبات ومسئولي اجتماعات الشباب بالكنائس كما ثمن مسئول لجنة الشباب والدعوات الجهد الصادق الذى يبذله اعضاء اللجنة فى اعداد لقاءات الشباب كذلك فرق الكورال المشاركة وفريق كشافة كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبوجبل، وتمنى للجميع مشاركة مثمرة، وقد قامت بتقديم فقرات اليوم مريم رفعت عضو اللجنة.