الأنبا باسيليوس يترأس حفل ختام النشاط الصيفي وتكريم الخريجين بكنيسة السيدة العذراء

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، حفل ختام النشاط الصيفي، بكنيسة السيدة العذراء، بجاهين.

تفاصيل الأحتفال

شارك في الاحتفال الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، وألقى الأنبا باسيليوس كلمة روحية تشجيعية للشباب بعنوان "يوم الحصاد".

وتضمن حفل الختام الفقرات الروحية المتنوعة، وعروض الأنشطة الصيفية بالرعية، بالإضافة إلى تكريم خريجي مختلف المراحل التعليمية، وخدام الأنشطة الصيفية بالكنيسة.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد ظهور الصليب المقدس 2023، إذ احتفلت الكنيستان الكاثوليكية بمصر والروم الأرثوذكس بمصر، أمس بعيد الصليب المقدس، بينما تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الصليب في 27 سبتمبر 2023.

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الاستعداد للاحتفال بصوم الميلاد المجيد

وجدير بالذكر انه تستعد الكنائس المسيحية في نوفمبر 2023 للاحتفال بصوم الميلاد المجيد لعام 2023، وذلك بإقامة صلوات القداسات الإلهية التي يترأسها اساقفة الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية بمصر وبلاد المهجر.

ومن جهته كان الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قد ترأس قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعيتي العائلة المقدسة، بفرشوط، والعذراء سيدة لورد، بنجع حمادي.

جاء ذلك بمشاركة الأب ماركو ميخائيل، راعي فرشوط، والأب باسيليوس كمال، راعي نجع حمادي، وراهبات المحبة. وخلال العظة، تحدث الأنبا عمانوئيل عياد حول حضور يسوع الفعلي في سر الإفخارستيا، الذي يجعلنا في شركة، ووحدة كاملة معه، وفيما بيننا.

وأشار الأب المطران إلى أهمية المواظبة على حضور القداس الإلهي، والتقدم للتناول المقدس، بالإضافة إلى ضرورة الاستعداد الشخصي للتناول، الذي هو أهم غذاء روحي لنا جميعًا.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، قدم راعي الإيبارشية الشكر لجميع القائمين على الاحتفال، كما قام الأنبا عمانوئيل، بتوزيع الهدايا التذكارية على المحتفل بهم.