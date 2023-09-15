الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متخصص بالشؤون الأفريقية: التزاحم الروسى الصينى الأمريكى بالنيجر يقلق باريس بشكل كبير

النيجر
النيجر

قال محمد آدم، المتخصص في الشأن الإفريقي، إن إطلاق سراح مسؤول فرنسي بعد احتجازه لمدة 5 أيام، يعتبر انتصار لفرنسا العظمى وانتصار للضغوط الفرنسية، لأن الأيام القليلة الماضية تضمنت على مفاوضات جرت ما بين الحكومة الفرنسية وبين المجلس الانقلابي. 

خطاب ماكرون الأخير 

وأضاف محمد آدم، خلال مداخلة ببرنامج "هذا المساء" الذي يقدمه الإعلامي  محمد عبدالرحمن عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذه المفاوضات السرية أفضت إلى مجموعة من الاتفاقيات  المعلنة والغير معلنة، لافتًا إلى أن حالة التراجع الكبير الذي ظهر في خطاب الرئيس ماكرون الأخير، يدل على مخاوفه الكبيرة بطرد الجيوش الفرنسية والدبلوماسيين الفرنسيين.

وأوضح أن كل هذا ربما يدل على وجود حسن نية بدر من المجلس العسكري وحصل تفاهمات حول اتفاقيات نوعا ما ربما تكون مرضية، لكن في نهاية المطاف، هناك لاعبون كبار في المنطقة ثل روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن التزاحم الروسي الصيني الأمريكي بالنيجر يقلق باريس بشكل كبير.

النيجر فرنسا أزمة النيجر اطلاق سراح مسؤول فرنسي

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