هل تنتصر الصين على الولايات المتحدة فى صراع التكنولوجيا؟.. خبير يجيب

علق الدكتور محيي الدين الشحيمي، المستشار بالمفوضية الأوروبية، على توقعات جي بي مورجان والتي تقول بأن إطلاق هواوي لهاتفها الذكي الجديد يُمكن أن يُضر بحصة آبل في السوق الصيني، خاصة وأن هواوي زادت من حصتها السوقية في الصين من %7 إلى 13%، قائلًا: "إن هذا يعتبر جزء يسير من المعركة التكنولوجية القائمة بين الصين وأمريكا".

وأضاف الدكتور محيي الدين الشحيمي، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيل السادس هو الجيل الذي يُستخدم فيه شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، لافتًا إلى أن المحركات والمشغلات الذكية والرقائق يوجه ظاهريًا على أنه صراع بين شركتين من الشركات الكبرى في مجال الهاتف الآبل والهواوي، حيث تعتبر عملية منافسة تجارية ومنافسة من ناحية التسويق، ومنافسة للسباق ضمن الاقتصاد السلوكي، أي أن من هذه السلع مستهلكة أكثر ومستحبة أكثر وبرنامجها عملي أكبر.

الصراع الصيني الأمريكي

وأوضح أن تقارير المؤسسات الاقتصادية تؤسس لهذا الموضوع ضمن مظاهر الأشياء، إنما حقيقة الصراع الأمريكي والصيني ليس على سلعة محددة بالنسبة لأجهزة الهاتف، وإنما هو أعمق من ذلك بكثير، حيث أننا في مرحلة متقدمة جدًا من المراحل التكنولوجية.