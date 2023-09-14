وزير الرياضة يلتقي نجوم «كابيتانو مصر» المختارين لخوض تجربة التعايش بإسبانيا
بعد اختيار 10 لاعبين لخوض فترة معايشة في العديد من الأندية الإسبانية، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقابلة نجوم الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر"، والذين تم اختيارهم لخوض فترة معايشة في إسبانيا.
وقال وزير الشباب والرياضة خلال الحلقة الأولي للموسم الثاني لبرنامج "كابيتنانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء الخميس، إن الموجة الأولى من المشروع تم ربطها بمشروع "show case" لتدريب المواهب، وهو ما حدث من خلال اللجان الفنية للبرنامج التي تتوأم مع المعايير المطلوبة.
“كابيتنانو مصر”
ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشر على قناة "OnTime Sports".
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