170 عملاً سينمائيًا.. رحلة حسن فايق فى الفن

يحل هذه الأيام ذكرى وفاة الفنان الكوميدي الكبير حسن فايق، حيث رحل عن عالمنا فى يوم 14 سبتمبر عام 1980، وولد فى 7 يناير عام 1898، وبدأ مسيرته الفنية وهو لم يكمل عقده الثانى من العمر، حيث شارك مع فرقة الهواة وهو فى عامه الـ 16.

حياة حسن فايق الفنية

بدأ الفنان الكبير حسن فايق مسيرته الفنية في عامه الـ 16 عاما مع فرقة الهواة، وفي عام 1914 ظهر مع روز اليوسف في مسرحية (فران البندقية)، وانضم بعدها إلى فرقه عزيز عيد واستمر معها حتى عام 1917، حيث قرر أن يكوّن فرقة مسرحية خاصة به وقد اشترك للعمل فيها الممثل يوسف وهبي، وقد قام حسن فايق بتأليف عرض مسرحي عرضه في افتتاحها بعنوان (ملكة الجمال). كان يسكن مع عائلته بحي شبرا.

مونولوجات حسن فايق

بدأ حسن فايق في عام 1919 في إلقاء المونولوجات، وكان يقوم بتأليفها منتقدا الظروف الاجتماعية لتلك الفترة، كما قام أيضا بتأليف وتلحين مونولوجات لغيره من الفنانين، لينتقل إلى السينما، من خلال مشاركته فى فيلم “أولاد الذوات” ثم “عنتر أفندي”، وقدم ما يقرب من 170 عملًا سينمائيًا طوال حياته.

أعمال حسن فايق السينمائية

- أولاد الذوات

- عنتر أفندي

- أبو ظريفة

- بسلامته عايز يتجوز

- سلامة في خير

- نشيد الأمل

- خدامتي

- بياعة التفاح

- ثمن السعادة

- قلب المرأة

- الباشمقاول

- انتصار الشباب

- أحلام الشباب

- البؤساء

- جوهرة

- من فات قديمه

- أما جنان، تحيا الستات

- عريس الهنا

- كدب في كدب

- ليلى في الظلام

- أحلاهم، الآنسة بوسة

- البيه المزيف

- الفلوس

- شهر العسل

- المغني المجهول

- النفخة الكدابة

- أول نظرة

- عروسة للإيجار

- عودة القافلة

- لعبة الست

- ليلى بنت الأغنياء

- ما أقدرش

- ملكة الجمال

- يوم في العالي٨

- أبو حلموس

- أحب الرقص

- الحلقة المفقودة

- الهوى والشباب

- بلبل أفندي

- عنبر

- فوق السحاب

- إجازة في جهنم

- أختي ستيتة

- معركة الحياة

- بلد المحبوب

- خد الجميل

- خضرة والسندباد القبلي

- عروس لبنان

- فتاة السيرك

- فرجت

- فيروز هانم

- البيت السعيد

- المهرج الكبير

- شم النسيم

- ابن للإيجار

- المقدر والمكتوب

- حظك هذا الاسبوع

- عفريت عم عبده

- مجلس الإدارة، نشالة هانم

- العاشق المحروم

- الناس مقامات

- تاكسي الغرام

- حسن ومرقص وكوهين

- دستة مناديل

- شرف البنت

- علشان عيونك

- نور عيوني

- الأرملة الطروب

- أول غرام

- حب وإنسانية

زنوبة، صاحبة العصمة

- إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات

- الست نواعم

- الكمساريات الفاتنات

- فتى أحلامي

- إسماعيل يس طرزان

- إسماعيل يس في دمشق

- امسك حرامي

- أيامي السعيدة

- حبيب حياتي

- شارع الحب

- ماليش غيرك

- مهرجان الحب

- أحلام البنات

- إسماعيل يس بوليس سري

- أم رتيبة

- قبلني في الظلام

- سكر هانم

- حب في حب

- لقمة العيش

- يا حبيبي

- الأزواج والصيف

- النصاب

- جوز مراتي

- حب وعذاب

- زوج بالإيجار

- الزوجة 13

- ألمظ وعبده الحامولي

- بكره السفر

- جمعية قتل الزوجات

- حلوة وكدابة

- القاهرة في الليل

- شقاوة بنات

- صاحب الجلالة

- حكاية جواز

- هارب من الزواج

- العقل والمال

- المدير الفني

- ذكريات التلمذة

- معبودة الجماهير

- خطيب ماما