في ذكرى وفاته.. محطات في حياة حسن فايق صاحب أشهر ضحكة بالسينما المصرية

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنان حسن فايق، الذي اشتهر بالأدوار الكوميدية، ويعتبر واحدًا من أقطاب السينما المصرية ومن أصحاب الضحكات المميزة، حيث عُرِفَ بضحكته التي جعلته مميزًا في الأدوار التي تجمع بين خفة الدم والعقلانية.

ذكرى وفاة حسن فايق

حسن فايق من مواليد في ٧ يناير عام ١٨٩٨ واسمه كاملًا حسن فايق محمد الخولي، بدأ في مجال الفن منذ التحاقه بإحدى فرق الهواة، وكان وقتها يبلغ من العمر 16 عامًا، وفي ١٩١٤ بدأ عمله الاحترافي مع فرقة روز اليوسف في مسرحية "فران البندقية" ثم انضم بعدها إلى فرقة عزيز عيد واستمر معها حتى عام ١٩١٧.

أعمال حسن فايق

والتحق حسن فايق، بمجال السينما في عام 1932، حيث شارك في فيلم أولاد الذوات ثم فيلم عنتر أفندى، وشارك ايضا في عدد من الأعمال المميزة الاخري مثل "عريس الهنا"، و"لعبة الست" و "أبوحلموس"و "العيش والملح"، و"قمر ١٤ "و"نشالة هانم"، و"إسماعيل ياسين في جنينة الحيوان "، و"سكر هانم" و"خطيب ماما" و"الزوجة ١٣" و"ليلة الدخلة" و"شارع الحب"، أما عن أعمال في مجال المسرح، فقد شارك في مسرحية حكم قراقوش، والدنيا لما تضحك، وإلا خمسة.

حياته الشخصية

تزوج حسن فايق، مرتين المرة الأولى كانت من السيدة نعيمة صالح، وتزوج للمرة الثانية من السيدة حورية صبور بعد وفاة زوجته الأولى وكان يبلغ من العمر 62 عامًا آنذاك وكانت هي في الثلاثين من عمرها.

وشارك الفنان حسن فايق، في ثورة 1919 وذلك من خلال تأليف وإلقاء الأغاني والمونولوجات وطاردته السلطات الإنجليزية وأغلق مسرحه عدة مرات.