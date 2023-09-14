دييجو لوبيز: "كابيتنانو مصر" فرصة كبيرة للاعبين لإثبات موهبتهم

كشف دييجو لوبيز، المدير الرياضي بنادي بلد الوليد الإسباني، عن خطته لمواهب برنامج "كابيتانو مصر".

وقال دييجو، خلال الحلقة الأولي للموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، المُذاع عبر فضائية "ON"، مساء الخميس: "الفرصة دي كبيرة لعدد كبير من الشباب إنهم يثبتوا حجم موهبتهم والأمكانيات التي يمتلكونها وبالتالي بعد كدة ممكن نشوف أندية أسبانية وأوربية كتير تركز علي المواهب المصرية".

“كابيتانو مصر”

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في التاسعة مساء، وفى الحادية عشر على قناة "OnTime Sports".

◘ اقرأ أيضًا: