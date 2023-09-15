الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة البابا مكاريوس الثاني رقم "69"

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة البابا مكاريوس الثاني رقم "69" في تعداد باباوات الكرازة المرقسية، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في هذا اليوم من سنة 1122 م تنيح الأب القديس الأنبا مقاريوس التاسع والستون من باباوات المدينة العظمى الإسكندرية وهذا الأب كان منذ صغره عابدا ناسكا .

رهبنته

وارتاح إلي سيرة الرهبنة فذهب إلي برية الاسقيط وترهب بدير القديس مقاريوس . وتفرغ للعبادة والجهاد . وكان يروض نفسه بقراءة الكتب المقدسة وتفاسيرها والتأمل في معانيها . وارتقى في الفضيلة فرسم قسا . ولما تنيح الأنبا ميخائيل البابا الثامن والستون خلا الكرسي البابوي فذهب جماعة من الكهنة والأساقفة العلماء إلي برية الاسقيط .

واجتمعوا في الكنيسة مع شيوخ البرية ومكثوا زمانا يبحثون ويستكشفون أخبار من يصلح لهذه الرتبة . إلي أن استقر رأى الجميع على تقدمة هذا الأب لما عرف عنه من الخصال الحميدة والخلال السديدة ، فآخذوه جبرا وقيدوه قسرا ، وهو ينتحل الأعذار ويقدم أسبابا ويصيح بأن يعفوه قائلا: إني لا أصلح للبطريركية . فأحضروه إلي الإسكندرية ورسموه بطريركا ،وقرء التقليده بكنيسة المعلقة بمصر ، يونانيا وقبطيا وعربيا .

وكان في رئاسته متزايدا في نسكه وتعبده . وكان مداوما على التعليم والوعظ كل يوم . وكان يواصل الصدقات والرحمة إلي ذوى الفاقة وأرباب الحاجات ، ولم يطالب في أيام رئاسته بشيء من أموال الكنائس ، بل ما كان يفضل عنه مما يقدم له ، كان يصرفه في أوجه البر ، وكمل في الرياسة سبعا وعشرين سنة ، وتنيح بسلام .

واعتادت الكنيسة في هذه المناسبات تلاوة لحن يسمى خين افران ياتي نصه كالاتي: خين افران ام افيوت نيم ابشيرى نيم بى ابنفما اثؤواب تى اترياس اثؤواب ان اوموسيوس.. اكسيا اكسيا اكسيا تى اجيا ماريا تى بارثينوس .. اكسيوس اكسيوس اكسيوس ميخائيل بى نشتى ان ارشى انجيلوس .