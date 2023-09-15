مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الجمعة الموافق 15-9-2023

الصلاة لها أهمية كبيرة في حياة المسلم، فهي تقويه على مواجهة الحياة وتحمل الصعاب، وهي تجعله أكثر طمأنينة وراحة نفسيًا، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادة عظيمة فرضها الله تعالى على المسلمين، وهي من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 5:07 AM

الشروق 6:35 AM

صلاة الظهر 12:53 PM

صلاة العصر 3:21 PM

صلاة المغرب 6:31 PM

صلاة العشاء 8:29 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:10 AM

الشروق 6:38 AM

صلاة الظهر 12:56 PM

صلاة العصر 3:27 PM

صلاة المغرب 6:10 PM

صلاة العشاء 7:29 PM

مواقيت الصلاة في المنصورة

صلاة الفجر 5:10 AM

الشروق 6:38 AM

صلاة الظهر 12:56 PM

صلاة العصر 3:27 PM

صلاة المغرب 6:10 PM

صلاة العشاء 7:29 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:57 AM

الشروق 6:25 AM

صلاة الظهر 12:43 PM

صلاة العصر 3:11 PM

صلاة المغرب 6:21 PM

صلاة العشاء 7:39 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر 4:11 AM

الشروق 5:33 AM

صلاة الظهر 11:44 AM

صلاة العصر 3:12 PM

صلاة المغرب 5:55 PM

صلاة العشاء 7:09 PM

مواقيت الصلاة في أسيوط