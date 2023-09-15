الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الجمعة الموافق 15-9-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة لها أهمية كبيرة في حياة المسلم، فهي تقويه على مواجهة الحياة وتحمل الصعاب، وهي تجعله أكثر طمأنينة وراحة نفسيًا، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادة عظيمة فرضها الله تعالى على المسلمين، وهي من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة وتعرضها الدستور في التقرير التالي. 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

  • صلاة الفجر 5:07 AM
  • الشروق     6:35 AM
  • صلاة الظهر 12:53 PM
  • صلاة العصر      3:21 PM
  • صلاة المغرب      6:31 PM
  • صلاة العشاء       8:29 PM

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول وتحديد موعد المولد النبوى الشريف

هل يجوز الصيام يوم المولد النبوي؟.. دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

  • صلاة الفجر 5:10 AM
  • الشروق     6:38 AM
  • صلاة الظهر 12:56 PM
  • صلاة العصر      3:27 PM
  • صلاة المغرب      6:10 PM
  • صلاة العشاء       7:29 PM

 

مواقيت الصلاة في المنصورة 

  • صلاة الفجر 5:10 AM
  • الشروق     6:38 AM
  • صلاة الظهر 12:56 PM
  • صلاة العصر      3:27 PM
  • صلاة المغرب      6:10 PM
  • صلاة العشاء       7:29 PM

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ 

  • صلاة الفجر 4:57 AM
  • الشروق     6:25 AM
  • صلاة الظهر 12:43 PM
  • صلاة العصر      3:11 PM
  • صلاة المغرب      6:21 PM
  • صلاة العشاء       7:39 PM

 

مواقيت الصلاة في أسوان 

  • صلاة  الفجر       4:11 AM
  • الشروق     5:33 AM
  • صلاة الظهر 11:44 AM
  • صلاة العصر      3:12 PM
  • صلاة المغرب      5:55 PM
  • صلاة العشاء       7:09 PM

 

 مواقيت الصلاة في أسيوط 

  • صلاة الفجر 5:12 AM
  • الشروق     6:39 AM
  • صلاة الظهر 12:57 PM
  • صلاة العصر      3:25 PM
  • صلاة المغرب      6:36 PM
  • صلاة العشاء       8:26 PM

 

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الإفتاء: السبت أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1445هـ

الصلاة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء مواقيت الصلاة في القاهرة

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