خبير مناخى: الكرة الأرضية لن تتحمل الصراع النووى بين القوى العظمى

علق د.مجدي علام، مستشار المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب على زيادة الكوراث الطبيعية مؤخراً في عدد من مناطق العالم، ومدي استعداد الدول العربية لهذه الكوارث الطبيعية.

وقال علام، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "لايوجد شخص في العالم يستطيع التنبؤ بالزلازل وده من رحمة ربنا".

وأضاف مستشار المناخ العالمي أنه يجب الربط بين الظواهر الطبيعية وبعضها ما حدث في تركيا وزلزال المغرب وإعصار ليبيا.

أشار علام إلى أن الكرة الأرضية لن تتحمل الصراع النووي العنيف بين القوى العظمى بتفجيرات تحت الأرض تؤثر على طبقات الكرة الأرضية.