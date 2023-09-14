الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقب لقائهم محافظ الغربية..

15 أسرة من قاطني عمارات أبو شاهين ذات الخطر الداهم يخلون منازلهم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد محافظ الغربية، لقاءا موسعا مع قاطني عمارات الإيواء العاجل المقامة بـ منطقة أبو شاهين بالمحلة، والتي تضم ٥ عقارات يتم تطوير ٣ عقارات منهم وعقارين من المقرر إزالتهما، لأنهما يمثلان خطرا داهما على الأهالي، وسيتم إعادة إنشاء سكن آمن كبديل لهما، ضمن خطة تطوير منطقة عمارات منطقه ابو شاهين بهدف توفير مساكن آمنة للمواطنين، وتنفيذ تنمية حضارية شاملة لمنطقة عمارات أبو شاهين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن في قرى ومدن مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.

واستعرض محافظ الغربية،  خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها حرصا على سلامتهم وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالسماح للمحافظة بالتعاقد مع قاطني الوحدات السكنيه بالعمارتين على وحدات سكنيه جديده في العمارات المزمع بناءها كبديل للعمارات الايله للسقوط الصادر بشأنهما قرار إزالة لخطورتهما الداهمة، مع الحصول على مبلغ مالي لاستئجار سكن بديل لحين انتهاء بناء الوحدات الجديده.

ووجه المحافظ،  خلال الاجتماع بحصر كافة الاحتياجات الخاصة بأسر المنطقة، موضحا أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة الحالات المرضية والتي تحتاج إلى تقديم خدمات صحية أو تدخلات جراحية عاجلة من سكان العمارات، بالإضافة إلى فحص موقف المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة وكذلك تقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين، كما سيجري التنسيق مع مديرية القوى العاملة للعمل على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لمن يرغب بفرصة عمل من الأهالي بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لحصر احتياج كافة طلاب المنطقة بمختلف المراحل التعليمية.
وحث المحافظ، المواطنين على الإسراع في إخلاء العمارات، للبدء في أعمال التطوير، لافتا إلى أن المحافظة ملتزمة تجاه المواطن لتوفير المسكن الصحي والآمن اللائق بالمواطن، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ، أن تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة أصبح ضمن أولويات الجمهورية الجديدة لتوفير سكن كريم للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المواطنون خلال اللقاء، قبول المقترحات التي تم عرضها والتي جاءت ملبية لكافة احتياجاتهم، مثمنين حرص المحافظة على توفير السكن الكريم وتحقيق حياة كريمة لقاطني تلك المنطقة، مؤكدين أنهم سيبدأون على الفور أعمال إخلاء العمارات.

وعلى الفور بدأ سكان المنطقة إخلاء منازلهم، حيث قام عدد ١٥ أسره بتوقيع العقود الخاصة باستلام الوحدات السكنية واستلام المبلغ المالي الخاص بالإيجار وتطبيق آلية «السكن البديل المؤقت».

عقب لقائهم بمحافظ الغربية 15 أسرة من قاطني عمارات ابو شاهين ذات الخطر الداهم يخلون منازلهم منطقة أبو شاهين بالمحله تطوير منطقة عمارات منطقه ابو شاهين توفير سكن آمن في قرى ومدن مصر رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى حى ثان المحله

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