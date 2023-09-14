مواطن يؤكد: كل الدعم للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة (فيديو)

قال أحد المواطنين من سكان حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، إنه خلال الفترة الماضية شعر بالتطور الكبير الذي شهدته البلاد من تطوير منظومة شبكات الطرق، معقبًا: "كنت الأول علشان اروح مدينة نصر باخد وقت كبير جدًا، دلوقتي بقيت بروح بسرعة جدًا".

وتابع لـ"الدستور"، أن هناك العديد من المشروعات التي لا تلقى رواجًا كبيرًا بين المواطنين، مثل مشروع الطاقة الشمسية القائم في أسوان، مؤكدًا دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

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