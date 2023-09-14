الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض الموسم الثانى من برنامج "كابيتانو مصر"

«كابيتانو مصر»
«كابيتانو مصر»

يعرض في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية في المنطقة، والذي تتعاون فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الشباب والرياضة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

ويرصد "الدستور" المواعيد النهائية لعرض برنامج «كابيتانو مصر»، الموسم الثاني، وهي:

الساعة 9 مساء على قناة أون العامة

الساعة 10 مساء على أون تايم سبورت

تعرض الحلقة الأولى من برنامج "كابيتانو مصر" الليلة عبر قناتيِّ "أون" و"أون تايم سبورتس" في تمام التاسعة مساءً، على أن يُعرَض البرنامج أسبوعيًا بواقع حلقتين يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساءً، عبر قناة أون، والساعة العاشرة من خلال قناة أون تايم سبورت، وتكشف حلقة الليلة من البرنامج عن التغيرات التي ستتم في الموسم الجديد أيضًا.

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مصير الفائزين في الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر"

تجدر الإشارة إلى أن الحلقة الأولى من الموسم الثاني تحمل الكثير من المفاجآت من العيار الثقيل، حيث تكشف عن مصير الفائزين في الموسم الأول، وكيف تم إعدادهم لكي يكونوا نواة للمنتخب المصري وكبرى الأندية.

أسماء الفائزين بالجوائز الفردية المختلفة من لاعبي الفرق المشاركة في البرنامج

وفاز إسماعيل يحيى بجائزة أفضل لاعب خط وسط من فريق «حمادة إمام»، فيما فاز حازم محمود من فريق «علي أبوجريشة» بجائزة أفضل مهاجم. وحقق اللاعب محمد أشرف، من فريق «محمد عبدالوهاب»، جائزة حسام حسن لأفضل هدف في البطولة فاز بها، فيما حصل على جائزة الروح الرياضية، عيد العزازي، لاعب فريق «حمادة إمام».

الفريق الفائز في الموسم الأول

توج فريق على أبوجريشة، بقيادة محمد اليمانى، بلقب كابيتانو مصر في الموسم الأول على حساب فريق حمادة إمام بقيادة طارق السيد، في المباراة النهائية بين الفريقين.

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