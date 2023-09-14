الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مفاجآت تنتظر أبطال النسخة الأولى..

الليلة.. انطلاق الموسم الثانى من "كابيتانو مصر"

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية في المنطقة، والذي تتعاون فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الشباب والرياضة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

برنامج كابيتانو مصر 

وتكشف الحلقة الأولى من الموسم الثاني من البرنامج اليوم عن عدد من المفاجآت، حيث تلقي نظرة على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من أجل الاستعداد للموسم الثاني، وكيف تمت الاختبارات في المحافظات بشكل علمي وعلى يد الكثير من المتخصصين وكبار لاعبي الكرة في مصر.

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اليوم.. انطلاق الموسم الثانى من "كابيتانو مصر" على ON

وتحمل الحلقة مفاجآت من العيار الثقيل، حيث تكشف عن مصير الفائزين في الموسم الأول، وكيف تم إعدادهم لكي يكونوا نواة للمنتخب المصري وكبرى الأندية.

وتجيب الحلقة الأولى من البرنامج عن سؤال الكثير من الجمهور خلال الفترة الماضية حول مصير اللاعبين المختارين من الموسم الأول بالبرنامج، حيث تكشف الحلقة عن مراكز التدريب التي تم إنشاؤها للاعبين في ٧ محافظات مختلفة للاهتمام بهم ورعايتهم، بخلاف مفاجأة الحلقة، وهي تواجد مجموعة من الخبراء والكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين في أكبر الأندية الإسبانية لاختيار ١٠ مواهب من نجوم "كابيتانو مصر" في الموسم الأول، لقضاء فترة معايشة مع أكبر الأندية الإسبانية مثل: سلتافيجو وريال بيتس وبلد الوليد وألباسيتي.

مواعيد وقنوات عرض "كابيتانو مصر"

تعرض الحلقة الأولى من برنامج "كابيتانو مصر" الليلة عبر قناتيِّ "أون" و"أون تايم سبورتس" في تمام التاسعة مساءًَ، على أن يُعرَض البرنامج أسبوعيًا بواقع حلقتين يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساءً، وتكشف حلقة الليلة من البرنامج عن التغيرات التي ستتم في الموسم الجديد أيضًا.

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