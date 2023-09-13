غدًا.. انطلاق الموسم الثانى من "كابيتانو مصر" على ON

تنطلق غدًا الخميس، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر، على قناة "OnTime Sports" لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم الذى تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتجيب الحلقة الأولى من البرنامج على سؤال مهم ردده الكثيرون بعد الموسم الأول عن مصير اللاعبين المختارين بالبرنامج، وتكشف الحلقة عن مراكز التدريب التي تم إنشاؤها للاعبين في 7 محافظات مختلفة للاهتمام بهم ورعايتهم، بخلاف مفاجأة الحلقة وهي تواجد مجموعة من الخبراء والكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين في أكبر الأندية الإسبانية لاختيار 10 مواهب من نجوم "كابيتانو مصر" في الموسم الأول لقضاء فترة معايشة مع أكبر الأندية الإسبانية مثل سلتافيجو وريال بيتس وبلد الوليد وألباسيتي.

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "OnTime Sports".

وأقيمت اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني لمواليد 2009 في جميع المحافظات وجاءت على النحو التالي:

1- سوهاج (12 و13 يوليو 2023) مركز شباب مدينة سوهاج.

2- أسوان ( 15 و16 يوليو 2023) ملاعب جامعة أسوان.

3- المنيا (19 و20 يوليو 2023) النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

4- بورسعيد (24 و25 يوليو 2023) المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

5- البحيرة (30 و31 يوليو 2023) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

6- المنوفية (5 و6 أغسطس 2023) نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

7- الغربية (9 و10 أغسطس 2023) نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

8- القاهرة (13 و14 أغسطس 2023) مركز شباب الجزيرة.

شروط إجراء الاختبارات “كابيتانو مصر” الموسم الثاني:

1- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) والحضور بصورة شهادة الميلاد.

2- ألا يكون مسجلًا بأى نادٍ أو هيئة رياضية.

3- حضور الاختبارات بزى رياضى (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى).

4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى:

https://www.emys.app/sport/capitano2/

5- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة.

6- الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع أي رسوم على الاستمارات.